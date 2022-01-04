Министры иностранных дел 30 стран НАТО проведут 7 декабря видеоконференцию, на которой планируется обсудить военную активностьРоссии возле границ Украины, а также выработать позицию по поводу требований Москвы в сфере безопасности. Об этом пресс-служба альянса сообщила во вторник, 4 января.

12 января впервые за два с половиной года пройдет заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов. В альянсе полагают, что Москва специально нагнетает ситуацию на границах с Украиной, чтобы угроза возможного вторжения подстегнула НАТО к уступкам.

Россия требует от НАТО отказаться от военной активности на территории бывших постсоветских государств и дальнейшего расширения на восток, а также отказа от вступления Украины в альянс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последнее время неоднократно подчеркивал, что альянс готов к переговорам с Россией, но не позволит Москве диктовать: кого принимать в свой союз, а кого нет.