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Россия готовится к долгой войне на Украине, поэтому и НАТО должно подготовиться к такому сценарию и поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, заявил в среду высшим европейским военным чиновникам заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AFP / Scanpix

Джоанэ сказал, что странам НАТО необходимо больше инвестировать в оборону, увеличивать военно-промышленное производство и использовать новые технологии для подготовки к будущим войнам.

В среду и четверг на заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе обсуждаются возможности союзников по увеличению военной поддержки Украины в ближайшие месяцы и пути укрепления собственной обороны. В совещании участвуют командующие вооруженными силами 30 государств-членов НАТО, Финляндии и Швеции, а также председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр и верховный главнокомандующий европейскими силами НАТО генерал Кристофер Каволи.

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Нет никаких признаков того, что цели российского президента Владимира Путина изменились, сказал Джоанэ, добавив, что Россия мобилизовала дополнительно более 200 000 военнослужащих.

"2023 год будет трудным, и мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул он.

Бауэр заявил на заседании Военного комитета НАТО, что альянс должен продолжать меняться, чтобы противостоять будущим вызовам.

Он напомнил, что последнее заседание Совета Россия-НАТО состоялось около года назад, и тогда обе стороны могли сидеть за одним столом, но после брутального вторжения России в Украину мир изменился.

НАТО доказало, что может быстро увеличить и передислоцировать свое военное присутствие, когда это необходимо, сказал Бауэр и заверил, что альянс готов поддерживать Украину так долго, как это необходимо.

Путин "недооценил возможности и мужество украинского народа, вооруженных сил и руководства, а также недооценил наше единство и нашу солидарность с Украиной", сказал Бауэр.

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