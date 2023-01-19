Джоанэ сказал, что странам НАТО необходимо больше инвестировать в оборону, увеличивать военно-промышленное производство и использовать новые технологии для подготовки к будущим войнам.

В среду и четверг на заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе обсуждаются возможности союзников по увеличению военной поддержки Украины в ближайшие месяцы и пути укрепления собственной обороны. В совещании участвуют командующие вооруженными силами 30 государств-членов НАТО, Финляндии и Швеции, а также председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр и верховный главнокомандующий европейскими силами НАТО генерал Кристофер Каволи.

Нет никаких признаков того, что цели российского президента Владимира Путина изменились, сказал Джоанэ, добавив, что Россия мобилизовала дополнительно более 200 000 военнослужащих.

"2023 год будет трудным, и мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул он.

Бауэр заявил на заседании Военного комитета НАТО, что альянс должен продолжать меняться, чтобы противостоять будущим вызовам.

Он напомнил, что последнее заседание Совета Россия-НАТО состоялось около года назад, и тогда обе стороны могли сидеть за одним столом, но после брутального вторжения России в Украину мир изменился.

НАТО доказало, что может быстро увеличить и передислоцировать свое военное присутствие, когда это необходимо, сказал Бауэр и заверил, что альянс готов поддерживать Украину так долго, как это необходимо.

Путин "недооценил возможности и мужество украинского народа, вооруженных сил и руководства, а также недооценил наше единство и нашу солидарность с Украиной", сказал Бауэр.