В то же время Североатлантическому альянсу до сих пор не удалось подтвердить предоставление какого-либо летального оружия России со стороны Китая, сообщил Столтенберг. "Но мы очень внимательно следим за этим, а также очень четко коммуницируем, что это было бы большой ошибкой", - уточнил генсек НАТО.

Китай поддерживает российскую экономику

"Что мы точно знаем, так это то, что Китай не смог осудить жестокое вторжение РФ в Украину. Мы также знаем, что Пекин и Москва становятся все ближе и ближе, - сказал Столтенберг. - И мы знаем, что КНР поддерживает экономику России".

Всего за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия и Китай подписали соглашение о неограниченном партнерстве, отметил генсек НАТО. По его словам, Москва все больше зависит от Пекина, в том числе в торговых отношениях, не в последнюю очередь из-за экономических санкций Запада. Китай не только отказывается осуждать российскую агрессию, но и ретранслирует российскую пропаганду, констатировал глава альянса.

Кроме того, КНР и РФ активизируют совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе, указал Столтенберг. "Пока Пекин и Москва сопротивляются основанному на правилах международному порядку, союзникам по НАТО и их партнерам-единомышленникам крайне важно продолжать поддерживать друг друга", - резюмировал он.

Помощь Украине "отвечает интересам безопасности" альянса

В этой связи поддержка Украины имеет решающее значение для НАТО и ее партнеров и "отвечает нашим общим интересам безопасности", подчеркнул генсек Североатлантического альянса. "Если Путин победит в Украине, это пошлет авторитарным лидерам всего мира опасный сигнал о том, что они могут достигать своих целей с помощью грубой силы", - пояснил Столтенберг. На двухдневной встрече в Брюсселе главы МИД стран альянса обсуждали, как усилить политическую и практическую поддержку Киева.

В отсет на вопрос о танках для Украины Столтенберг сообщил, что ей уже передали много единиц - от боевых машин советской эпохи до современных моделей Challenger, Leopard 2, а США находятся в процессе поставки танков Abrams. Он также напомнил о боевых машинах пехоты Marder и Bradley, направленных Киеву.

Неотложная военная помощь Украине крайне важна, но необходимо дать стране возможность сдерживания и защиты в будущем, уверен генсек НАТО. Поэтому министры договорились начать работу над стратегической многолетней программой помощи Украине для поддержки ее перехода к стандартам альянса, укрепления ВСУ, мер по обеспечению безопасности Украины и повышению оперативной совместимости. "Когда эта война закончится, и Украина победит, мы достигнем наивысшего уровня оперативной совместимости, - сказал Столтенберг. - Этот переход уже начался, но нам нужно больше".

Он заверил, что Украина станет членом НАТО, но прежде всего необходимо, чтобы она одержала победу и сохранила свой суверенитет и независимость как государство. Следующим шагом станет ее максимальное доведение до стандартов альянса.

НАТО также обещает поддержку государствам-партнерам, столкнувшим с давлением со стороны России - Молдове, Грузии, а также Боснии и Герцеговине.

Генсек НАТО - о ядерном оружии: "Пустые" угрозы Москвы и Минска

Столтенберг считает "пустыми обещаниями" Москвы заявление о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, поскольку это заявление было сделано сразу после подписания соглашения с Пекином об обратном - неразмещении ядерного оружия на территории иностранных государств.

"Беларусь - это площадка, которую Россия использует в своих агрессивных действиях против Украины. Оттуда они начали часть вторжения и совершили несколько авианалетов", - сказал глава альянса. Столтенберг добавил, что Беларусь не должна принимать прямого участия в войне, а союзники Киева продолжат оказывать Украине поддержку для борьбы с агрессией РФ и победы.