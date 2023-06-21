НАТО поможет Украине с модернизацией вооруженных сил

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине дальнейшую помощь в модернизации вооруженных сил. "На саммите (стран альянса в столице Литвы Вильнюсе. - Ред.) союзники примут долгосрочный пакет помощи, который адаптирует Украину к стандартам НАТО", - сказал он в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в среду, 21 июня.
"С нашей помощью украинским военным удастся обеспечить переход от армии советского образца к современным вооруженным силам, действующим по стандартам НАТО", - убежден Столтенберг.
Оценка контрнаступления Украины
Генсек Североатлантического альянса, комментируя последние события на фронтах Украины, подчеркнул важность оказания дальнейшей помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии.
"Мы наблюдаем, что Украина после того, как мы обучали и оснащали ее армию на протяжении месяцев, вновь способна добиваться территориальных успехов. Но это сложная территория, и российская армия соорудила прочные оборонительные рубежи, минные поля и танковые заграждения. Украинцам нелегко продвигаться вперед, и поэтому наша поддержка столь важна ", - пояснил Столтенберг.
Саммит с участием представителей 31 страны-члена НАТО запланирован на 11 - 12 июля.