НАТО поможет Украине с модернизацией вооруженных сил

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине дальнейшую помощь в модернизации вооруженных сил. "На саммите (стран альянса в столице Литвы Вильнюсе . - Ред.) союзники примут долгосрочный пакет помощи, который адаптирует Украину к стандартам НАТО", - сказал он в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в среду, 21 июня.

"Мы наблюдаем, что Украина после того, как мы обучали и оснащали ее армию на протяжении месяцев, вновь способна добиваться территориальных успехов. Но это сложная территория, и российская армия соорудила прочные оборонительные рубежи, минные поля и танковые заграждения. Украинцам нелегко продвигаться вперед, и поэтому наша поддержка столь важна ", - пояснил Столтенберг.