Украина ведет крупное контрнаступление, однако еще рано говорить, станет ли оно поворотным моментом войны, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 14 июня, накануне встречи министров обороны стран альянса. Он добавил, что любая война непредсказуема, однако подчеркнул, что в ходе наступления украинцы освобождают все больше своей земли.

"Мы знаем, что чем больше выиграет Украина, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров. Чем больших побед добьется Украина, тем выше вероятность того, что президент Путин поймет, что он не может победить на поле боя, а должен вести переговоры о справедливом мире",- сказал Столтенберг.

По его мнению, прогресс украинцев на поле боя — это свидетельство мужества и самоотверженности украинских военных, а также их превзошедшего ожидания профессионализма, в том числе и в обращении с западными системами вооружений. "Поддержка, оказываемая союзниками по НАТО, реально меняет ситуацию на поле боя прямо в эти минуты", — сказал он. На вопрос о потерях поставленной союзниками Украины военной техники генсек НАТО ответил, что при таком масштабном контрнаступлении и в условиях столь массивных и многочисленных линий обороны, выстроенных российскими войсками, потери неизбежны, в том числе если речь идет о современной технике.

Что касается поставок современных истребителей Киеву, Столтенберг подтвердил, что окончательное решение союзники еще не приняли. В то же время он напомнил, что обучение украинских пилотов — это первый шаг в данном направлении и что речь об этом пойдет 15 июня на заседании контактной группы Украина-НАТО.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО

Цель встречи министров стран НАТО в Брюсселе — подготовка к саммиту 11-12 июля в Вильнюсе. Именно там Киев надеется получить дорожную карту, которая стала бы первым шагом на пути Украины в альянс, однако Столтенберг отказался комментировать ход консультаций на эту тему. Он повторил, что страна непременно станет членом НАТО, но лишь "когда придет время", а это, по его словам, Киев должен решать с участниками альянса. У них много точек соприкосновения в вопросах членства Украины, добавил Столтенберг.

"На саммите в Вильнюсе мы направим мощный сигнал поддержки и солидарности с Украиной и четко дадим понять, что будущее Украины — в НАТО, — заверил он. — Мы должны гарантировать, что, когда эта война закончится, у Украины будут надежные механизмы безопасности, чтобы история не повторилась и Россия не могла восстановиться, перевооружиться и вновь пойти в атаку". По словам Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс должен обеспечить украинцев потенциалом, квалификацией, вооружением, "чтобы они могли сами сдерживать возможные нападения".

Шаги альянса навстречу Киеву

Глава НАТО ожидает, что на саммите в Вильнюсе будет принято решение о программе многолетней поддержки Украины "со значительным финансированием", рассчитанной на ее переход от советских стандартов, оснащения, процессов и доктрин к западным. "Таким образом мы еще приблизим Украину к НАТО", — подытожил он. По оценке Столтенберга, украинцы уже приблизились к стандартам альянса, но на поле боя заметно, сколько они еще используют старого советского вооружения — поэтому необходимо реализовать масштабный переход: "Это задача НАТО, направленная в будущее, в котором Украина будет гораздо сильнее".

Кроме того, члены альянса рассматривают возможность повысить статус Комиссии Украина-НАТО до уровня Совета Украина-НАТО. Как пояснил Столтенберг, это будет означать отношения на равных между Украиной и 31-й страной альянса в рамках совета. В отличие от комиссии, новый орган сможет принимать решения и развивать более сложную структуру, например подкомитеты. Такое устройство позволит углубить отношения Украины и НАТО, убежден ее генсек. Более того, такой шаг означал бы укрепление политического партнерства альянса с Киевом.

Параллельно отдельные члены НАТО обсуждают с Украиной разные варианты гарантий безопасности, что дополнит общие усилия, сообщил Столтенберг. Он пояснил, что главная цель всех этих действий — предотвратить новую возможную агрессию со стороны России после войны, поэтому важны долгосрочные обязательства, как со стороны всей НАТО, так и в рамках двусторонних отношений Украины с союзниками.

Встреча глав Минобороны стран НАТО пройдет 15 и 16 июня в Брюсселе. В ней примет участие министр обороны Украины Алексей Резников.