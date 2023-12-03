НАТО: поддерживать Украину нужно как в плохие, так и в хорошие времена

Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналист о том, как сейчас нужно действовать украинской армии. Глава НАТО отметил, что принятием сложных решение занимается руководство Украины и военные.

В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью с главнокомандующим вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Он признал, что война зашла в тупик и боевые действия могут обернуться затяжной позиционной войной.

Президент Украины Владимир Зеленский после интервью Залужного отметил, что не считает ситуацию патовой, но признал, что ситуация на поле боя остаётся сложной.

В то же время из слов и Залужного, и Зеленского следует, что они верят в возможность украинских военных провести успешное наступление в случае поставок Украине достаточного количества вооружений и боевых самолётов.