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Перемещения российских войск близ украинской границы вызывают все больше критики в международном сообществе. "Дестабилизирующие действия" со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины, заявил пресс-секретарь НАТО немецкому изданию Die Welt. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул его представитель в материале, опубликованном во вторник, 6 апреля.
NATO
NATO
© AFP / Scanpix

Члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море. Страны, входящие в НАТО, выразили озабоченность крупномасштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее, добавил представитель альянса. "Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", - заявил собеседник Die Welt.

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Министерства иностранных дел Германии и Франции ранее призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза. А США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной.

СМИ: Около 4000 российских военных переброшены к границе с Украиной


В конце марта американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило о переброске к украинской границе около 4000 российских военнослужащих. По его сведениям, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки, отреагировав на то, что Россия не вывела войска из приграничного с Украиной региона после учений, закончившихся 23 марта. А в соцсетях появились сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также на территорию аннексированного полуострова Крым.

Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить", отреагировал на публикацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Deutsche Welle

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