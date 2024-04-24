НАТО не намерена размещать ядерное оружие в новых странах

Тем самым Столтенберг прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в его стране американское ядерное оружие. "Если со стороны наших союзников будет принято решение о размещении ядерного оружия на нашей территории в рамках совместных ядерных миссий НАТО в целях укрепления безопасности на восточном фланге НАТО, мы к этому готовы", - заявил глава польского государства в интервью газете Fakt.

Находящийся в Канаде Дуда также отметил, что данный вопрос уже "некоторое время" обсуждается Польшей и США. "Я поднимал эту тему уже несколько раз", - заявил он и указал на угрозу со стороны соседних Беларуси и России. Он упомянул милитаризацию Калининградской области РФ и размещение российского тактического ЯО в Беларуси. Как Дуда, так и его советник по безопасности уже делали такие заявления в прошлом.