После заявления Столтенберга в штаб-квартире в Брюсселе снова начались дискуссии на тему: кто станет четырнадцатым главой альянса? К примеру, первая женщина на этом посту была бы очень желательна. Свою кандидатуру негласно выдвинули почти половина из 30 послов стран НАТО в альянсе.
Что входит в обязанности генерального секретаря НАТО
Йенс Столтенберг руководит альянсом с 2014 года. Его преемник или преемница должны обеспечивать сплоченность, баланс интересов, способствовать консенсусу среди 30 членов НАТО - независимо от того, исходят ли угрозы политическому единству от непостоянного Дональда Трампа или агрессивного Владимира Путина. От генсека ждут дипломатического мастерства и преданности альянсу.
Глава НАТО не имеет полномочий по принятию политических решений. Он лишь формально председательствует в Североатлантическом совете - высшем органе альянса, принимающем решения. Он делает заявления перед прессой и представляет НАТО перед правительствами других стран. Власти военачальника у него нет.
Какие критерии играют роль при отборе
Кандидат на пост главы НАТО в прошлом должен быть главой государства или правительства. От него требуется свободное владение английским языком. Желательно также знание французского. У него должны быть хорошие отношения с Вашингтоном.
Соединенные Штаты, как важный участник альянса, имеют решающее слово, даже если генеральный секретарь традиционно является европейцем. США в основном оставляют за собой пост Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) - высшую офицерскую должность в альянсе.
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