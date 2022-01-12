НАТО сообщила России о готовности провести серию встреч по ряду вопросов, включая взаимные и проверяемые ограничения на ракетные вооружения в Европе. Об этом заявил в среду, 12 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО - Россия (СНР) в Брюсселе.

"НАТО ясно дала понять на заседании, что мы готовы запланировать серию встреч, посвященных широкому кругу различных тем, включая ракетные вооружения и взаимные проверяемые ограничения на них в Европе", - заявил Столтенберг.

"С российской стороны дали ясно понять, что они не готовы" пока назначить подобные обсуждения, подчеркнул генсек альянса. Москва попросила время, чтобы вернуться к этому вопросу, добавил глава НАТО, которого цитирует агентство Reuters.

Столтенберг добавил, что альянс согласен обсуждать с РФ все виды контроля над вооружениями, однако не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности.

Столтенберг: У НАТО - значительные разногласия с Москвой

Комментируя итоги СНР, Йенс Столтенберг отметил, что у НАТО есть "значительные разногласия" с РФ по вопросам о безопасности в Европе. "Между союзниками по НАТО и Россией существуют значительные разногласия по этим вопросам, и эти разногласия будет нелегко преодолеть", - сказал он после переговоров. "Однако это - позитивный сигнал, что все союзники по НАТО и РФ сели за один стол", - добавил генсек.

Присутствие альянса на востоке Европы может быть усилено в случае агрессии РФ

Затронув ситуацию вокруг Киева, Столтенберг подчеркнул, что НАТО может перебросить дополнительные войска своим восточным союзникам, если РФ вторгнется в Украину.

"Если Россия снова применит силу против Украины и продолжит вторжение в Украину, тогда мы должны будем серьезно рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшего увеличения нашего присутствия в восточной части альянса", - указал генсек НАТО.

При этом он предупредил о "реальном риске нового вооруженного конфликта в Европе", хотя, по словам Столтенберга, НАТО "сделает все возможное, чтобы предотвратить" подобный сценарий.