04 июля 2023 г. 18:04

НАТО беспокоит ситуация вокруг Запорожской АЭС

 
Радио Свобода
Zaporižios atominė elektrinė
Zaporižios atominė elektrinė
ФОТО: Scanpix / Reuters
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что в случае подрыва или диверсии на Запорожской атомной электростанции может произойти "катастрофа, которая выйдет за рамки экологической аварии" и будет иметь международные масштабы. Об этом Бауэр заявил в интервью британской радиостанции LBC.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть сведения о минировании ЗАЭС российскими войсками, которые с марта прошлого года контролируют этот объект. Зеленский сказал, что передал эту информацию западным партнерам Киева.

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что в ночь на 4 июля ЗАЭС утратила электроснабжение по основной линии электропередачи мощностью 750 кВ. Сейчас она подключена лишь к резервной линии мощностью 330 кВ.

Командующий Объединенными силами ВСУ (орган военного управления для проведения операций отдельными группировками украинских войск) генерал Сергей Наев сообщил, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС украинские силы дополнительно укрепляют северную границу страны (с Беларусью). Судя по всему, речь идет о том, что на севере Украины находится другая атомная станция – Чернобыльская, куда российские войска дошли во время вторжения в северные области Украины в начале полномасштабной войны (февраль – март 2022 года).

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