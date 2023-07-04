НАТО беспокоит ситуация вокруг Запорожской АЭС

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть сведения о минировании ЗАЭС российскими войсками, которые с марта прошлого года контролируют этот объект. Зеленский сказал, что передал эту информацию западным партнерам Киева.
Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что в ночь на 4 июля ЗАЭС утратила электроснабжение по основной линии электропередачи мощностью 750 кВ. Сейчас она подключена лишь к резервной линии мощностью 330 кВ.
Командующий Объединенными силами ВСУ (орган военного управления для проведения операций отдельными группировками украинских войск) генерал Сергей Наев сообщил, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС украинские силы дополнительно укрепляют северную границу страны (с Беларусью). Судя по всему, речь идет о том, что на севере Украины находится другая атомная станция – Чернобыльская, куда российские войска дошли во время вторжения в северные области Украины в начале полномасштабной войны (февраль – март 2022 года).