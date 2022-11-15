"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней", - заявил Зеленский в своем выступлении.
Он несколько раз назвал "Большую двадцатку" "Группой 19", подчеркнуто исключив Россию.
Зеленский представил участникам саммита "формулу мира" из 10 пунктов. Она выглядит так: ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.
Зеленский заявил, что война должна быть закончена "справедливо и на основе устава ООН и международного права". Он подчеркнул, что для начала мирного процесса Россия должна вывести свои войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный Украине, и признать ее территориальную целостность.
Президент также призвал провести международную конференцию для "укрепления ключевого элемента послевоенной архитектуры безопасности" и предотвратить повторение агрессии со стороны России.
Украинский президент также призвал к освобождению всех украинских военнопленных и предложил России обмен пленными по формуле "всех на всех".
Одной из главных его просьб было продление сделки по украинскому зерну, заключенной в июле между ООН и Россией. Она обеспечила возможность вывоза продовольствия, заблокированного в украинских портах российскими военными кораблями.
ООН заявляет, что с момента начала сделки было успешно экспортировано 10 млн тонн украинского зерна и других сельхозпродуктов, что помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис. Срок действия сделки истекает 19 ноября.
Зеленский сказал, что соглашение должно быть продлено на неопределенный срок, независимо от того, когда закончится война. "Право на еду - фундаментальное право каждого человека в мире", - сказал он, предложив распространить сделку на другие порты Николаевской области.
Как отмечает Блумберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию вместо президента Владимира Путина, не ушел из зала во время видеообращения Зеленского. Кроме того, участники G20 не стали бойкотировать выступление самого Лаврова, в очередной раз заявившего, что Россия в Украине борется с нацистами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Vienu svarbiu aspektu palygino nuosavus namus ir daugiabučius – atsakymas gali kaip reikiant nustebinti Kritikuoja Vyriausybės sprendimą dėl šildymo kompensacijų (1)
TOP новостей
В Брюсселе требуют новых санкций: российская элита должна понять, что их боссу грозит трибунал
Неправда, что уже не осталось ничего, что можно было бы...
Застрявшие в Клайпеде моряки из России уехали в Калининград
После того, как Международная федерация работников...
В "Зверинец" в вольер медведя Тимофея привезли двух медведиц
В "Зверинец" вместо ушедшего "в страну вечной охоты"...
Война продолжается, а граждане России по-прежнему покупают недвижимость в Литве
В этом году граждане России приобрели в Литве 699...
Эфир Delfi: литовская монета в кошельке Лукашенко, как украинцы учатся в Литве
В Литве широкий резонанс получило журналистское...