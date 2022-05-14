Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян избран новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Решение избрать 61-летнего шейха главой государства единогласно принял Верховный федеральный совет страны, сообщило в субботу, 14 мая, государственное информагентство WAM.
Мухаммед бен Заид стал преемником скончавшегося 13 мая Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Он был главой государства с 2004 года. В связи с его продолжительной болезнью Мухаммед бен Заид в течение нескольких лет фактически определяет политику богатого нефтью и газом государства. Под его руководством, указывает агентство dpa, в последние годы страна превратилась в важную региональную державу.
Эмираты присоединились к возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая принимает активное военное участие в гражданской войне в Йемене. В 2020 году ОАЭ и Бахрейн стали первыми государствами Персидского залива, подписавшими соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем. Именно Мухаммед бен Заид был движущей силой этого сближения, направленного, прежде всего, против Ирана, которого ОАЭ рассматривают как главного врага в арабском мире.
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