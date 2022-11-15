Численность населения Земли во вторник, 15 ноября, достигнет 8 млрд человек. Такой прогноз опубликован на сайте Организации Объединенных Наций (ООН). Между тем, согласно подсчетам справочного сайта Worldometer, к утру отметка в 8 млрд уже была пройдена.
"Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины. Он также является результатом высокого и устойчивого уровня рождаемости в некоторых странах", - отмечают в ООН. В организации предполагают, что через 15 лет - к 2037 году - на планете будет жить 9 млрд человек. Темпы увеличения численности, таким образом, несколько замедлятся: популяция выросла с 7 млрд до 8 млрд всего за 12 лет.
"Это повод отметить наше разнообразие, признать общечеловеческие ценности. В то же время это напоминание о нашей общей ответственности за заботу о планете", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Высокая рождаемость - в беднейших странах
ООН поясняет, что наиболее высокий уровень рождаемости, наблюдается, как правило, в государствах с самым низким доходом на душу населения. Численность людей на Земле растет в основном благодаря африканским странам, что может помешать им выполнитьцели в области устойчивого развития планеты. В то же время на изменение климата сильнее других влияют жители стран с самыми высокими доходами и объемами потребления. Эксперты приходят к выводу, что ограничить скорость глобального потепления могут помочь не только изменения в экономике, но и снижение темпов роста населения Земли, если оно будет сохраняться "на протяжении многих десятилетий".
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