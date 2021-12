Телескоп James Webb отправился в космос в субботу, 25 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Благодаря ему мы заглянем на самый край видимой части Вселенной - на расстояние в 13,5 млрд световых лет", - прокомментировал запуск в интервью DW ученый Европейского космического агентства (ESA) Энтони Марстон, занятый в проекте.

✅ Milestone achieved. @NASAWebb is safely in space, powered on, and communicating with ground controllers.