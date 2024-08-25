NASA вернет задержавшихся на МКС астронавтов в феврале

В настоящий момент на МКС находятся шесть астронавтов: кроме Уилмора и Уильямс, это четыре члена ее экипажа, выполняющих свою плановую миссию. Корабль Crew-9 должен был в минувшее воскресенье, 18 августа, доставить на МКС новую команду из четырех астронавтов на смену работавшим там. Однако этот полет было решено перенести на конец сентября. При этом на борту будут находиться не четыре, а два человека, чтобы в ходе обратного перелета забрать на Землю Уилмора и Уильямс. Корабль Starliner вернется без экипажа, в автоматическом режиме.