НАСА предупреждает: 2023 год может стать самым горячим в истории, а 2024-й - будет ещё жарче

Рекордные температуры ещё впереди: основные последствия Эль-Ниньо (потепление части Тихого океана) пока не проявились. И произойдёт это в 2024 году. Значит, он будет ещё жарче, полагают исследователи.

Июль уже признали самым жарким в истории, причём "с большим температурным отрывом" от предыдущего рекорда. Это подтвердила главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Сара Капник.

Год настоящего пекла



Согласно ежегодному прогнозу, подготовленному NOAA, 2023 год "практически наверняка" войдет в пятёрку самых жарких лет за всю историю наблюдений. На данный момент он уже занимает третье место.

Кроме того, наибольшее влияние на погоду на Земле феномен Эль-Ниньо окажет, как ожидается, в период с февраля по апрель 2024-го. А значит, следующий год, скорее всего, будет ещё горячее.

Ранее в этом месяце Служба мониторинга изменения климата ЕС Copernicus (C3S) сообщила, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.