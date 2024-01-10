NASA откладывает высадку астронавтов на Луну до 2026 года

По соображениям безопасности американское космическое агентство NASA отложило запланированную высадку астронавтов на Луну на один год - до 2026 года. Об этом глава NASA Билл Нельсон заявил на пресс-конференции во вторник, 9 января, уточнив, что для подготовки к миссии Artemis 3 необходимо больше времени. "Безопасность - наш главный приоритет", - подчеркнул он.

По данным NASA, для первой с 1972 года высадки астронавтов на Луну будет использован шаттл компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену-миллиардеру Илону Маску. По словам Нельсона, миссия Artemis 3 должна состояться в сентябре 2026 года. Кроме того, подготовительная миссия Artemis 2 также будет перенесена на один год - на сентябрь 2025 года. В ходе последней астронавты должны будут совершить орбитальный полет к Луне в капсуле Orion без посадки на спутник Земли.