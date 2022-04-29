"Нас избивали и унижали". Истории украинцев, насильно вывезенных в Россию

С момента освобождения Владимира Хропуна прошло три недели, но его все еще заметно трясет от пережитой травмы. Он — волонтер "Красного креста", был схвачен российскими военными и депортирован на территорию России.

18 марта Владимир за рулем школьного автобуса ехал в село Козаровичи, чтобы помочь в эвакуации жителей, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Село расположено примерно в 40 километрах к северо-западу от Киева.

На одном из российских блокпостов он объяснил цель поездки и попросил его пропустить, но вместо этого был задержан.

Первые несколько дней его вместе с другими пленниками держали в подвале фабрики в селе по соседству. 40 человек (все гражданские) оказались заперты в помещении размером 28 квадратных метров.

По словам Владимира, военные били их прикладами, применяли тазеры (разновидность электрошокера) и всячески издевались. Ему завязали глаза и руки, и требовали дать информацию об украинской армии.

"Нас били прикладами, и руками, и ногами. Один солдат был очень молод, почти ребенок. Он использовал электрошок и бил током в шею, по лицу и коленям людей. Он так развлекался", — вспоминает Владимир.

Почти неделю пленников продержали в Украине, а потом перевезли в Беларусь.

"Они думали, что мы ничего не видим, но я видел, как мы проезжали деревни, Иванков, Чернобыль, а потом пересекли границу", — вспоминает Владимир.

В Беларуси задержанным раздали удостоверения личности. В них указано, что они изготовлены по заказу вооруженных сил Российской Федерации.

В удостоверении Владимира местом его рождения значится Украинская Советская Социалистическая Республика — так Украина называлась до обретения независимости после распада СССР в 1991 году.

Эта деталь хорошо иллюстрирует амбиции России в регионе.

Далее путь пленников лежал из Беларуси в российскую тюрьму.

"Издевательства продолжились. Они унижали нас, заставляли становиться на колени и принимать неудобные позы. Если мы смотрели им в глаза, нас избивали. Если мы делали что-то медленно, нас избивали. С нами обращались как с животными", — продолжет рассказ Владимир.

Он насчитал еще 72 человека, находившихся в заключении в непосредственной близости от него, но судя по доносившимся звукам, пленников было гораздо больше.

"Мы старались поддерживать друг друга. Иногда просто не верилось, что всё это происходит на самом деле. Было ощущение, что из XXI века мы попали в XVI-й", — вспоминает мужчина.

Спустя две недели после ареста, 7 апреля, Владимира вместе с тремя женщинами, содержавшимися в другой тюрьме, самолетом отправили в Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Женщины рассказали ему, что их тоже били.

По словам Владимира, они не понимали, куда их везут, но слышали, как солдаты неоднократно повторили слово "обмен".

Из Крыма пленников по дороге привезли к мосту в 32 километрах от Запорожья и велели перейти по нему на другую, подконтрольную Украине сторону. Этот переход состоялся 9 апреля.

Но прежде, чем российская сторона отпустила гражданских украинцев, стороны обменялись военнопленными.

Владимир говорит, что ему трудно описать свои чувства от пережитого, но он хочет, чтобы весь мир услышал его историю.

Он хочет донести, что истории о насильственном удержании украинцев в России — стопроцентная правда.

В тюрьме он слышал, что в соседней камере находились ребята с Чернобыльской АЭС.

Он не может сказать, кто именно, но на данный момент общеизвестно, что бесследно исчезли 169 бойцов Национальной гвардии Украины, охранявшие объект.

После того как станцию оккупировали российские военные, гвардейцев несколько недель держали в помещении на территории АЭС, а далее о них ничего не известно.

Валерий Семенов, один из инженеров АЭС, говорит, что, уходя с территории Чернобыля в конце марта, российские военные увезли гвардейцев с собой.

В соседней деревне живет семья одного из них. Мы не раскрываем их имена из соображений безопасности.

Супруга гвардейца рассказала, что муж позвонил ей в день вторжения российской армии и велел уезжать из деревни.

Она увезла их маленького сына и своих родителей во Львов.

С 24 февраля по 9 марта муж отвечал на ее звонки, говорил, что с ним и с его сослуживцами все в порядке и просил не волноваться.

Потом на станции возникли проблемы с электроэнергией и мобильный мужа больше не отвечал.

Потом ей удалось еще несколько раз поговорить с ним по стационарной линии. В последний раз она слышала его голос 31 марта, в тот день, когда всю охрану АЭС насильно увезли в неизвестном направлении.

"Он сказал, что физически чувствует себя нормально, но эмоционально ему очень тяжело. По его голосу я поняла, что он очень обеспокоен", — рассказывает женщина.

Сын постоянно спрашивает о папе. Она говорит, что папа на работе, но ребенок напуган. Он боится, что мама тоже исчезнет, и ходит с ней повсюду — на работу, в магазин.

Глава МВД Украины подтвердил ей, что ее муж насильно удерживается в России, и все, чего она хочет, — увидеть его живым.

Она рассказывает, что они женаты уже шесть с половиной лет, и он всегда и во всем ее поддерживал. И свою работу он тоже любил.

Би-би-си поговорила с десятками семей тех, кто был взят в заложники российской армией. Домой вернулись лишь единицы. Судьба большинства по-прежнему не известна.

Юлия Паевска — парамедик. Как рассказал нам ее муж Вадим, она работала в Мариуполе, помогала эвакуировать раненых солдат и мирных жителей, и 14 марта была захвачена российскими военными.

Юлия Паевска исчезла 14 марта. Позднее муж Вадим увидел ее в сюжете российского телевидения

Вадим узнал о том, где находится его жена, из пропагандистского сюжета на одном из российских каналов. В сюжете прокремлевские журналисты рассказывали, что украинцы уезжают в Россию по доброй воле.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова называет это чудовищной ложью.

По ее словам, установлены личности по меньшей мере шести тысяч гражданских лиц, депортированных в Россию. В российских СМИ говорят, что в страну приехало около миллиона украинцев.

Известны случаи, когда детей разлучали с родителями, говорит Венедиктова. И практически все, кому удалось вернуться домой в рамках обмена пленными, говорят, что их подвергали издевательствам и избиениям.

Война в самом разгаре на юге и востоке Украины, и каждый день приходят сообщения об украинцах, насильно депортированных в Россию.