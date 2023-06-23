"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться": Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК "Вагнер"

"Следующий шаг за нами", - сказал хозяин частной военной компании. "Я прошу никого не оказывать сопротивление, - говорится в аудиозаявлении, распространенном пресс-службой Пригожина в Telegram. - Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу".

Чуть позже появилось еще одно аудиозаявление хозяина ЧВК "Вагнер", в котором утверждается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу "только что трусливо, как баба, убежал из Ростова". "Эта тварь будет остановлена", - сказал Пригожин.

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - заявил далее хозяин ЧВК "Вагнер", который призвал всех желающих "присоединяться", поскольку "надо заканчивать с этим безобразием".