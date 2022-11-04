Напряжение между КНДР и Южной Кореей нарастает: в воздух подняли истребители

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) самолеты Северной Кореи обнаружили в небе между 11 утра и 3 часами дня. Они находились как над внутренними районами страны, так и у западного и восточного побережья.
В ответ на такие действия КНДР Южная Корея подняла в небо около 80 истребителей, включая F-35A.
Отметим, что постоянные ядерные испытания Северной Кореи, которая регулярно запускает ракеты в сторону Южной Кореи и Японии, стали причиной беспокойства со стороны США, которые являются союзником обеих стран. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае использования Пхеньяном ядерного оружия, режиму Ким Чен Ына "придет конец".
"Любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, включая использование нестратегической ядерного оружия, неприемлема и приведет к концу режима Кима", - категорически заявил глава Пентагона.
Запуски ракет КНДР
В конце октября – начале ноября КНДР прибегла к новым провокациям и угрожает ядерным оружием США и Южной Корее. Так, 3 ноября Северная Корея в очередной раз осуществила запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря. Она пролетела над территорией Японии. Через пуск ракеты в некоторых районах Японии была объявлена тревога.
Ранее стало известно, что Пхеньян запустил ракету, которая пересекла морскую границу с Южной Кореей. Снаряд упал менее чем в 60 км от города Сокчхо.
В четверг, 6 октября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, что стало шестым ракетным испытанием КНДР за последние 12 дней.
Известно, что в настоящее время США и Южная Корея объявили о продолжении военно-воздушных учений. Как пояснили в Сеуле – "в связи с недавними провокациями Севера". В учениях принимают участие около 240 самолетов США и южнокорейские истребители – военные планируют совершить 1600 вылетов, рекордных за всю историю ежегодных учений.
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