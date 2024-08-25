Нападение с ножом в Германии: нападавший задержан спустя сутки

Обычно, однако, подобные заявления публикуются тогда, когда точно известно, что нападавший мертв.

Заявление об ответственности ИГ было опубликовано в телеграм-каналах Amaq, которое называет себя „информационным агентством“, но на практике является основным каналом трансляции обращений „Исламского государства“.

Ранее группировка „Исламское государство“ (в РФ запрещена) взяла на себя ответственность за нападение в Золингене.

Издания Bild и Spiegel пишут, что подозреваемый, чья одежда была в грязи и пятнах крови, сам сдался властям.

„Человек, которого мы искали весь день, только что был задержан“, — сообщил телеканалу ARD министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Рэул. Он не привел иных подробностей.

Власти ранее сообщали о задержании двух других подозреваемых по этому делу. О втором аресте стало известно вечером в субботу, он последовал за полицейской операцией в центре размещения беженцев, передает Reuters со ссылкой на полицию. В полиции отказались раскрыть какие-либо подробности о самом подозреваемом или его или ее связи с нападением на толпу людей в Золингене.

Ранее в рамках этого дела был арестован 15-летний подросток. Полиция считает, что он мог заранее знать о готовящемся нападении.

Он был арестован после того, как две женщины услышали его разговор по телефону, в котором он обсуждал произошедшее, и сообщили в полицию.