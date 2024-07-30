Нападение с ножом на танцевальный клуб под Ливерпулем: двое детей убиты, девять ранены

„На нынешнем этапе мы продолжаем следственные действия, чтобы установить мотивы этого трагического происшествия, и призываем людей не строить различные предположения, пока продолжается расследование, — сказано в заявлении регионального полицейского управления. — Мы также можем подтвердить, что в настоящее время инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом“.

О его мотивах пока не сообщается, однако британская полиция пока не рассматривает инцидент как связанный с терроризм ом. Предполагается, что нападавший действовал в одиночку.

По подозрению в нападении арестован 17-летний юноша, который живет в соседнем городе Бэнкс.

В критическом состоянии также остаются еще двое получивших ранения взрослых. По данным полиции, они „смело пытались защитить детей, на которых совершалось нападение“.

По словам одного из свидетелей, нападавший приехал в центр Саутпорта на такси и отказался заплатить водителю за проезд. В это время на нем была маска.

Затем этот человек начал нападать с ножом на детей младшего школьного возраста, которые посещали танцевальный клуб, посвященный музыке певицы Тэйлор Свифт.

Местные жители говорят, что видели окровавленных детей, которым оказывают медицинскую помощь.

Одна из местных жительниц сообщила Би-би-си, что разговаривала с матерью одной из пострадавших девочек, и та рассказала, что ее дочь была „едва в сознании“. „Я никогда в жизни такого не видела. Мы не понимали, что происходит“, — говорит эта свидетельница.