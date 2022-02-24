Погранслужба Украины сообщила об атаке не только с российской, но и с белорусской границы Начало боевых действий обсудили на заседании Совета Безопасности ООН, постпред Украины обвинил Россию в развязывании войны, постпред России заявил об "оправданной военной операции". Авиасообщение над всей территорией Украины закрыто

Россия ведет войну против Украины

Сбит российский вертолет.https://www.youtube.com/watch?v=X-WszRQJK9I&t=4s

Остров Змеиный в Черном море недалеко от Одессы атакуют российские корабли, сообщает МВД Украины. Ранее украинских военных на острове призывали сдаться и угрожали уничтожением.

Немецкий футбольный клуб "Шальке" принял решение убрать с футболок игроков надпись с логотипом своего главного спонсора — "Газпрома". Это объясняется вторжением России в Украину.

В МИД Литвы вызван посол РоссииЕму заявлен протест в связи с военным вторжением России в Украину.https://www.delfi.lt/article.php?id=89546935

В результате ракетных ударов России погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько десятков получили ранения. Об этом на брифинге для СМИ заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Кроме того, украинские власти сообщают о потерях среди гражданского населения - погибли 10 человек, передает DW.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров страны разорвать дипотношения с Россией

Президент Литвы обратился к россиянам с призывом не молчать и выступить против войны"Ваше руководство в одностороннем порядке решило напасть на соседнюю страну. На страну, связанную с Россией тесными историческими и культурными связями. На народ, который вы называете братьями и сестрами. Эта война никому не нужна. Ни русским, ни украинцам, ни всему остальному миру", - говорится в распространенном в четверг обращении президента. "Хотят ли русские войны? Я хочу верить, что нет. Не молчите. Не отворачивайтесь перед лицом несправедливости", - говорит он.

Произошел взрыв на аэродроме в Мелитополе, сообщает УНИАН.

Военный самолет Вооруженных сил Украины разбился в Киевской областиГСЧС сообщает о падении в Киевской области, между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района, военного самолета ВСУ. Сообщается о гибели пятерых человек, передает агенство УНИАН.

Associated Press: УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за нападения на Украину

Заявление НАТО: Россия заплатит тяжелую экономическую и политическую цену за войну против Украины"Мы осуждаем самым решительным образом ужасную атаку России на Украину, которая полностью неоправданная и неспровоцированная. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, и с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за создание возможности для этой атаки.Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все силы из Украины и от нее, полностью уважать международное гуманитарное право и разрешить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем лицам, которые в ней нуждаются"

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Владимир Зеленский призвал жителей России выйти на протесты."Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - сказал он

Президент Литвы призывает ввести санкции не только для России, но и для БеларусиПо его словам, это необходимо, поскольку агрессия против Украины также осуществляется и с территории Беларуси."Мы поднимем вопрос необходимости целого пакета санкций и не только против России, но и против Беларуси, так как сегодня с территории и этой страны осуществляется агрессия", - сказал он в четверг после заседания Госсовета по национальной обороне.

Украина разорвала дипломатические отношения с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая сегодня начала военную операцию на территории Украины.

Президент Литвы - Путину: остановить начатое еще можно"Хочу обратиться к президенту России, к российскому народу — остановить начатое еще можно. Вернуться к миру можно. Избежать многих смертей невинных людей, и это меньшее, что можно было бы сделать в данный момент", — заявил глава государства в четверг по итогам заседания Госсовета по обороне Литвы. "Однако, если этого не произойдет, Литва готова всеми возможными способами - и как отдельное государство, и вместе со своими союзниками и партнерами - оказывать посильную помощь братскому народу Украины и, несомненно, участвовать в решениях по предотвращению действий агрессора", - добавил он.

Литва обратится в НАТО по поводу активации 4 статьи.Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской "спецоперации" на Донбассе, передает Zerkalo.Он также рассказал, что сам предложил Путину оставить российские войска на территории Беларуси для того, чтобы "руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы".По его словам, российская военная операция проводится для "прекращения геноцида народа в Донецкой и Луганской областях".

Из-за войны в Украине Литва вводит режим чрезвычайного положения.

Главы МИД стран Балтии резко осуждают действия России в Украине и призывают к жестким санкциям против агрессора, включая отключение от системы SWIFT.

На границе со Словакией в Ужгороде выстроилась колонна из желающих покинуть Украину.

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, передает УНИАН. Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

Пакет санкций Евросоюза против России должен быть расширен на внеочередном заседании совета ЕС, срочно созванном в четверг. Это коснется как банков, так и физических лиц, считает еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Официальная информация от Украины: "Город Счастье отбит, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская область), был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена военная техника и уничтожено около 50 врагов. Счастье в наших руках".

По данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Запад созывает экстренные встречи в форматах G7, НАТО, ЕС. Они пройдут 24 февраля. Цель - оказание давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и о закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/973412196873186/#w=269

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си. "Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

"Военное освоение прилегающей к нашим границам территории, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающую и абсолютно неприемлемую угрозу", - сказал Путин в четверг в телеобращении в котором де-факто объявил о начале военных действий против Украины."В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО - все тщетно", - заявил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру. "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая... Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".https://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-nakti-kreipesi-i-tauta-rusu-kalba-zinau-jog-neparodysit-to-per-rusijos-televizija-bet-zmones-turi-tai-pamatyti.d?id=89539151