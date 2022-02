Погранслужба Украины сообщила об атаке не только с российской, но и с белорусской границы Начало боевых действий обсудили на заседании Совета Безопасности ООН, постпред Украины обвинил Россию в развязывании войны, постпред России заявил об "оправданной военной операции". Авиасообщение над всей территорией Украины закрыто

Погранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:

"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.

Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

"Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.