Россия ведет войну против Украины

УЕФА отменила проведение финального матча "Лиги Чемпионов" в Санкт-Петербурге. Его должны были сыграть 28 мая. Финал перенесен на "Стад-де-Франс" в Париже.

Жители Киева укрываются в подземном паркингеВидео: Осторожно, новости

AP сообщает, что около правительственного квартала столицы Украины слышна стрельба. В Киеве снова включились сирены — в третий раз за день.

Зеленский остается в Киеве"Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - передает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В киевском районе Оболонь действует российская диверсионно-разведывательная группа. Ранее в пятницу об этом сообщали очевидцы и писали СМИ. Минобороны Украины подтвердило информацию. "Просим граждан сообщать про передвижения техники, – говорится в сообщении. – Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!" Ведомство также попросило граждан изготовлять коктейли Молотова для "обезвреживания" противника. https://twitter.com/lapatina_/status/1497121089721360390?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Литвы поговорил с Владимиром Зеленским"Только что разговаривал с Зеленским. Ситуация в Украине только ухудшается. Киев под ударом. С каждым часом все больше жертв среди мирного населения. Украинцы сильные и достойные, но демократический мир должен помочь. Мы должны действовать сейчас!", — написал Науседа в пятницу в социальной сети Twitter.https://www.delfi.lt/article.php?id=89553717

Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией, передают СМИ.

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, передает УНИАН."Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать"

Очевидец случайно снял ракетный удар в ХерсонеСообщается, что неопознанный самолет нанес удар при въезде в Херсон у Антоновского моста.Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика

Президент Литвы призывает ЕС не превращаться в дискуссионный клуб: настало время действовать"Настало время действовать, потому что на карту поставлены демократия, Европа и все наши ценности", — добавил он.https://www.delfi.lt/article.php?id=89552939

Минобороны Украины: российские военные захватили автомобили ВСУЗаместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российской армии удалось захватить два автомобиля ВСУ: военные якобы переоделись в украинскую форму "и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони", передает Русская служба Би-би-си."За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", - сообщила Маляр.

Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолетыПо словам Ландсбергиса, после вторжения России в Украину Киеву нужна не только политическая, экономическая, но и военная помощь.https://www.delfi.lt/article.php?id=89552917

Эстония разрешила гражданам Украины приезжать без визы и оставаться дольше разрешенного срока

ВСУ ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской областиФото: Осторожно, новости

Генштаб ВС Украины – о ситуации на утро пятницыГенеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о происходящем в стране на 6:00 по киевскому времени. Главное из этого заявления передает Русская служба Би-би-си:- Российские войска нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий (Кировоградская область)- Украинские военные зафиксировали активность российских вертолетов в районах у Вилково и Тирасполя (оба находятся у границы с Молдовой)- Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут бой в районе Дымера и Иванкова (Киевская область), куда продвинулсь большое количество российской бронетехники. Генштаб подтверждает информацию о взрыве моста над рекой Тетерев- Другая тактическая группа в настоящий момент удерживает аэродром "Антонов" (Гостомель) под Киевом. Вчера он переходил под контроль российских войск- Система ПВО с 4:00 утра перехватила два удара (в сообщении Генштаба они описаны как "смертельные подарки" от "братьев") по Киеву

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный заявил, что под Черниговом отбита атака российских войск, передает УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение"Переубедили ли Россию вчерашние санкции? На своей земле, в своем небе мы видим, что нет". По его словам, россияне не различают, по каким целям действовать. Поэтому под удар попадают и жилые дома, а не только военные объекты. "Цель этой атаки - давление. Давление на вас, уважаемые граждане. Давление на все наше общество", - заявил Зеленский.Зеленский отметил, что это нападение напоминает атаку на Киев в 1941 году."Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".

По данным американской разведки, российские войска находятся в 32 километрах от Киева, передает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США. Ранее агентство УНИАН со ссылкой на главу Сумской области Дмитрия Живицкого сообщило, что "россияне взяли в кольцо Конотоп Сумской области, техника РФ идет на Киев". По словам Живицкого, "населенные пункты Сумской области осаждены", сообщает DW.

В сторону Киева двигаются российские танки, но у Иванкова завязался бой.Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ, сообщает "Украинская правда". Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

Нацбанк Украины запретил все валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

Российская военная техника выдвинулась в сторону Киева из города СумыУНИАН со ссылкой на главу Сумской городской администрации Дмитрия Живицкого сообщает, что российские войска взяли в окружение Конотоп и Ахтырку в Сумской области и идут на Киев, передает Русская служба Би-би-си.Он утверждает, что уехать из Сумской области в Киев еще возможно, но на дорогах появились блокпосты армии России.Одновременно штаб сухопутных войск Украины сообщает о боях в Сумах.Пост на странице штаба в "Фейсбуке" сопровождается видео, которое впервые появилось в социальных сетях еще в ночь на пятницу.https://twitter.com/the_ins_ru/status/1496962054611157001?ref_src=twsrc%5Etfw

НАТО созывает экстренный саммит по ситуации в Украине, начало в пятницу в 16.00 по киевскому времени.

Государственная погранслужба Украины сообщила о ракетном ударе по погранподразделению "Приморский Посад". Он расположен в Мелитопольском районе Запорожской области, на берегу Азовского моря, передает Русская служба Би-би-си.

Министерство обороны Украины в своем аккаунте Facebook информирует, что ракетные удары по столице продолжаются.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что Россия запустила более 160 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале сообщил о 3 пострадавших в результате падения сбитого летательного аппарата. Один из них находится в тяжелом состоянии

Возле многоэтажки в Киеве упал сбитый украинскими ПВО летательный объект

Так выглядел взрыв в небе над левым берегом КиеваВидео: Суспільне | Новини.

Первые последствия взрывов в КиевеСоветник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с места взрыва в Киеве, передает Русская служба Би-би-си.На ней виден пожар в жилом доме.

Сообщается о взрывах в КиевеПо сообщениям из Киева, в городе были слышны два взрыва с интервалом в несколько секунд."Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами", - цитирует агентство УНИАН замминистра МВД Антона Геращенко.https://twitter.com/sentdefender/status/1497042959186870277?ref_src=twsrc%5Etfw

Anonymous вступили в войну с РоссиейХакеры из группировки Anonymous сообщили, что объявили России кибервойну, передает Русская служба Би-би-си. На своей странице в "Твиттере" они взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT.В настоящий момент сайт RT недоступен.

Новое обращение президента Украины Владимира ЗеленскогоОн озвучил потери Украины - 137 человек убиты за вчерашний день, ранены 316.

Инициатива "Сильны вместе" поможет координировать предоставление убежища украинским беженцам в Литве"Если у вас есть свободная квартира, дом или комната - заполните форму и предоставьте жилье украинцам, спасающимся от ужасов войны. Если вы военный беженец и вам нужно жилье в Литве - заполните анкету военного беженца и мы найдем вам временный дом в Литве. Мы "Сильны вместе!", - говорится в сообщении.https://www.delfi.lt/article.php?id=89551689

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации

Путин поговорил с президентом Франции МакрономПо сообщению Кремля, “президент России дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции”. Макрон призвал немедленно прекратить военную операцию в Украине, передает Рейтер.

Жители Харькова вынуждены прятаться в метро. Ночь они, похоже, проведут там же.

Байден заявил, что не намерен разговаривать с ПутинымПрезидент США подчеркнул, что Путин отверг все добросовестные усилия Запада рассмотреть общие озабоченности в области безопасности с помощью диалога. На международной арене российского президента ждет участь человека, которого все будут сторониться.

Остров Змеиный в Одесской области потерян. Инфраструктура уничтожена. Связь с пограничниками и бойцами ВСУ на острове утрачена, передает УНИАН.

По оперативным данным минздрава Украины, в результате российского нападения погибло 57 украинцев. Еще 169 - ранены.

США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ (два крупнейших банка России) и Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка, Новикомбанка. Эксперты полагают, что будет серьезный удар по банковской системе РФ. Это 80% всех активов банковской системы России. Американский президент также заявил, что переговоров с Путиным не планирует. Он сказал, что отключать Россию от SWIFT пока не будут, сославшись на то, что этого не хочет Европа.

Newsweek: В США считают, что Киев падёт "в течение 96 часов"

В России проходят протесты против войны. https://twitter.com/SobolLubov/status/1496881270311505920?ref_src=twsrc%5Etfw

Акция солидарности с Украиной в Паланге.

В Литве проходят акции солидарности с Украиной. Вильнюс.

Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, компании "Аэрофлот" и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Джонсон назвал это самыми жесткими санкциями, которые видела Россия, сообщает BBC. Подробности тут.

Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Эту информацию подтвердилв комментарии УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.По его словам, в настоящее время станция находится в опасности, естьриск провокаций."После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты."Персонал станции находится в заложниках. Это угрожает безопасности не только Украины, но и Европы", - заявила советник командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Алена Шевцова.

Отключение России от SWIFT: За - Польша, Эстония, Латвия и Литва.Против - Германия, Италия, Венгрия и Кипр.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "кровь украинских мужчин, женщин и детей" будет на руках тех, кто сомневается в необходимости отключения России от SWIFT. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496874382102351872?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины провёл брифинг. "Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучит в ваши двери", - сказал президент Зеленский.

"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войныhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89548629

Литовский бизнес расторгает соглашения с российскими компаниямиhttps://www.delfi.lt/article.php?id=89547997

Мэр города Геническ в Херсонской области Украины подтвердил, что населенный пункт захвачен российскими войсками.

Си-эн-эн: аэропорт "Антонов" рядом с Киевом находится под контролем российской армииКорреспондент Си-эн-эн Мэттью Чэнс сообщил в эфире телеканала, что аэропорт "Антонов" (также извествен как "Гостомель") находится под контролем российской армии - об этом ему сообщил командир группы военных, высадившихся в аэропорту, передает Русская служба Би-би-си.Аэропорт фактически находится на окраине Киева.https://twitter.com/ferozwala/status/1496856160590340105?ref_src=twsrc%5Etfw

Зеленский: Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию – это объявление войны всей Европеhttps://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496861577546543107?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МВД: в Литву может прибыть 20% украинцев, добравшихся до ПольшиСейчас Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, однако рассматриваются и другие сценарии.https://www.delfi.lt/article.php?id=89548355

В Киеве и Черкасской области Украины с сегодняшнего дня вводится комендантский час, сообщают СМИ.

Войска с территории Беларуси вошли в Зону ЧАЭС. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Zerkalo.

Чехия и Латвия объявили о том, что приостанавливают выдачу виз россиянам.

Министр призывает литовских спортсменов прекратить связи с Россией"Спорт обычно отделяется от политики, однако в отношении агрессора должны применяться все возможные меры. Поэтому я призываю всех литовских спортсменов прекратить связи с Россией, не ездить на соревнования в этой стране и не принимать спортсменов этой страны в Литве. Наша позиция четкая и твердая", - сказала Шюгждинене для распространенного в четверг сообщения.

Метро Героев Труда в Харькове https://twitter.com/Roshen996/status/1496853653986152456?ref_src=twsrc%5Etfw

Сбит российский вертолет.https://www.youtube.com/watch?v=X-WszRQJK9I&t=4s

Остров Змеиный в Черном море недалеко от Одессы атакуют российские корабли, сообщает МВД Украины. Ранее украинских военных на острове призывали сдаться и угрожали уничтожением.

Немецкий футбольный клуб "Шальке" принял решение убрать с футболок игроков надпись с логотипом своего главного спонсора — "Газпрома". Это объясняется вторжением России в Украину.

В МИД Литвы вызван посол РоссииЕму заявлен протест в связи с военным вторжением России в Украину.https://www.delfi.lt/article.php?id=89546935

В результате ракетных ударов России погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько десятков получили ранения. Об этом на брифинге для СМИ заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Кроме того, украинские власти сообщают о потерях среди гражданского населения - погибли 10 человек, передает DW.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров страны разорвать дипотношения с Россией

Президент Литвы обратился к россиянам с призывом не молчать и выступить против войны"Ваше руководство в одностороннем порядке решило напасть на соседнюю страну. На страну, связанную с Россией тесными историческими и культурными связями. На народ, который вы называете братьями и сестрами. Эта война никому не нужна. Ни русским, ни украинцам, ни всему остальному миру", - говорится в распространенном в четверг обращении президента. "Хотят ли русские войны? Я хочу верить, что нет. Не молчите. Не отворачивайтесь перед лицом несправедливости", - говорит он.

Произошел взрыв на аэродроме в Мелитополе, сообщает УНИАН.

Военный самолет Вооруженных сил Украины разбился в Киевской областиГСЧС сообщает о падении в Киевской области, между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района, военного самолета ВСУ. Сообщается о гибели пятерых человек, передает агенство УНИАН.

Associated Press: УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за нападения на Украину

Заявление НАТО: Россия заплатит тяжелую экономическую и политическую цену за войну против Украины"Мы осуждаем самым решительным образом ужасную атаку России на Украину, которая полностью неоправданная и неспровоцированная. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, и с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за создание возможности для этой атаки.Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все силы из Украины и от нее, полностью уважать международное гуманитарное право и разрешить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем лицам, которые в ней нуждаются"

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Владимир Зеленский призвал жителей России выйти на протесты."Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - сказал он

Президент Литвы призывает ввести санкции не только для России, но и для БеларусиПо его словам, это необходимо, поскольку агрессия против Украины также осуществляется и с территории Беларуси."Мы поднимем вопрос необходимости целого пакета санкций и не только против России, но и против Беларуси, так как сегодня с территории и этой страны осуществляется агрессия", - сказал он в четверг после заседания Госсовета по национальной обороне.

Украина разорвала дипломатические отношения с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая сегодня начала военную операцию на территории Украины.

Президент Литвы - Путину: остановить начатое еще можно"Хочу обратиться к президенту России, к российскому народу — остановить начатое еще можно. Вернуться к миру можно. Избежать многих смертей невинных людей, и это меньшее, что можно было бы сделать в данный момент", — заявил глава государства в четверг по итогам заседания Госсовета по обороне Литвы. "Однако, если этого не произойдет, Литва готова всеми возможными способами - и как отдельное государство, и вместе со своими союзниками и партнерами - оказывать посильную помощь братскому народу Украины и, несомненно, участвовать в решениях по предотвращению действий агрессора", - добавил он.

Литва обратится в НАТО по поводу активации 4 статьи.Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской "спецоперации" на Донбассе, передает Zerkalo.Он также рассказал, что сам предложил Путину оставить российские войска на территории Беларуси для того, чтобы "руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы".По его словам, российская военная операция проводится для "прекращения геноцида народа в Донецкой и Луганской областях".

Из-за войны в Украине Литва вводит режим чрезвычайного положения.

Главы МИД стран Балтии резко осуждают действия России в Украине и призывают к жестким санкциям против агрессора, включая отключение от системы SWIFT.

На границе со Словакией в Ужгороде выстроилась колонна из желающих покинуть Украину.

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, передает УНИАН. Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

Пакет санкций Евросоюза против России должен быть расширен на внеочередном заседании совета ЕС, срочно созванном в четверг. Это коснется как банков, так и физических лиц, считает еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Официальная информация от Украины: "Город Счастье отбит, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская область), был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена военная техника и уничтожено около 50 врагов. Счастье в наших руках".

По данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Запад созывает экстренные встречи в форматах G7, НАТО, ЕС. Они пройдут 24 февраля. Цель - оказание давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и о закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/973412196873186/#w=269

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си. "Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

"Военное освоение прилегающей к нашим границам территории, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающую и абсолютно неприемлемую угрозу", - сказал Путин в четверг в телеобращении в котором де-факто объявил о начале военных действий против Украины."В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО - все тщетно", - заявил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру. "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая... Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".https://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-nakti-kreipesi-i-tauta-rusu-kalba-zinau-jog-neparodysit-to-per-rusijos-televizija-bet-zmones-turi-tai-pamatyti.d?id=89539151