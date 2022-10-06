Нападение на детский сад в Таиланде: 34 погибших, большинство - дети

Нападение произошло в провинции Нонгбуалампху. После нападения мужчина скрылся, полиция ведет розыск белого пикапа Toyota с номерами, выданными в Бангкоке.
В Центральном следственном бюро Таиланда (CIB) также сообщили, что мужчина застрелил свою жену и ребенка.
По данным правоохранительных органов, нападавший - 34-летний Панья Камраб. В прошлом году он был уволен из полиции, предположительно, за употребление наркотиков.
Подобные нападения происходят в Таиланде крайне редко.
Подробности нападения
Нынешнее нападение произошло в сельском районе в провинции Нонгбуалампху примерно в 500 км к северу от столицы страны Бангкока.
Очевидцы и представители местных властей сообщили агентству Рейтер, что в здании детского сада (или детского центра, как его еще называют СМИ) находилось около 30 детей.
Вооруженный мужчина ворвался в здание сразу после обеда, застрелив нескольких сотрудников, в том числе воспитательницу, которая была на восьмом месяце беременности.
"Сначала люди подумали, что это фейерверк", - сказала собеседница агентства.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семьям погибших и назвал стрельбу шокирующей.
Он также приказал руководителям всех экстренных служб прибыть на место происшествия.
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