"Нападение", "диверсия", "провокация"? Что и как о происходящем в Курской области говорят на российских телеканалах

Посмотрев новостные выпуски на федеральных каналах в четверг утром и днем, довольно сложно понять, что же происходит в Курской области на третий день после того, как украинские военные перешли границу и начали наступать вглубь территории этого российского региона. С одной стороны, противник не продвинулся „ни на один метр“, а с другой — из репортажей следует, что чуть ли не вся Россия собирает региону гуманитарную помощь.