Нападавшие в Лондоне нанесли ножевые ранения иранскому журналисту-политэмигранту

Как сообщается, на 36-летнего ведущего телеканала Iran International напали два человека, когда он выходил из своего дома в Уимблдоне на юге британской столицы в пятницу.
Журналист был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Причины нападения пока не известны, однако в 2022 году канал подробно освещал антиправительственные протесты в Иране, а режим в Тегеране объявил его террористической организацией.
Представители Лондонской полиции сообщили, что расследование этого дела ведут специалисты по борьбе с терроризмом.
Доминик Мерфи, глава контртеррористического командного подразделения, заявил, что офицеры пока не исключают никаких версий причин нападения.
В полиции также пояснили, что этим делом занимаются именно они, поскольку «пострадавший работает журналистом в персоязычной медиа-организации, базирующейся в Великобритании».
Доминик Мерфи добавил, что учитывался и тот факт, «что в адрес этой группы журналистов поступил ряд угроз».
Мерфи также сообщил, что в качестве меры предосторожности в район нападения на юге Лондона и в другие места близ Лондона были отправлены дополнительные полицейские патрули.
По этому делу пока никто не арестован.
Власти Ирана отвергли какую-либо причастность к этому инциденту.
Корпус стражей Исламской революции не говорит: „Мы придем за вами“
Представитель Iran International, между тем, заявил, что иранский режим неоднократно угрожал журналистам канала, который базируется в Лондоне, в то время как он стремится независимо освещать события в стране.
Представитель телеканала Адам Бэйли сообщил в интервью Би-би-си, что в адрес организации уже в течение 18 месяцев поступают серьезные угрозы.
Он сказал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) преследует журналистов и их семьи.
«Вместе с нашими коллегами из Персидской службы Би-би-си Iran International находился под угрозой, очень серьезной угрозой, в течение последних 18 месяцев с тех пор, как в КСИР сказали: „Мы придем за вами“, что они постоянно повторяли», — пояснил Бэйли.
КСИР «выходит на связь через третьих лиц, они не оставляют никаких документальных следов, — рассказал он. — Никто не собирается звонить из КСИР и говорить: „Привет, это мы!“, но членов семей вызывают на допросы и им угрожают».
Адам Бэйли отметил: «За последние несколько месяцев масштабы всего этого резко увеличились, а допросы стали более подробными и агрессивными. «Скажите своим родственникам, чтобы они прекратили работать на этом канале» и так далее».
Бэйли также сообщил, нападение на Пурию Зераати сильно напугало и его и других, но ведущий чувствует себя хорошо и выздоравливает.
История угроз со стороны Ирана
Сима Сабет, другая ведущая Iran International, в прошлом работавшая во Всемирной службе Би-би-си, написала в сети X, что после нападения на Зераати полиция рекомендовала ей временно покинуть свой дом. По ее словам, в прошлом году КСИР пытался убить и ее, а также ее коллегу.
В январе МИД Великобритании объявил о санкциях в отношении В/ч 840 КСИР, после того как телеканал ITV показал расследование о том, что это подразделение готовило покушения на двух ведущих Iran International.
Еще раньше, в феврале 2023 телеканал временно перебазировался из Лондона в Вашингтон, ссылаясь на эскалацию угроз со стороны иранских спецслужб. Он возобновил работу из Лондона в сентябре.
В декабре прошлого года по несвязанному делу в Британии был осужден на три с половиной года Магомед-Хусейн Довтаев, родившийся в Чечне гражданин Австрии, который следил за журналистами Iran International в рамках подготовки покушения на них.
По данным Лондонской полиции, с начала 2022 года предотвращено 15 заговоров с целью похищения или убийства живущих в Великобритании лиц, которых иранский режим воспринимает как своих врагов.
Депутат Парламента от Консервативной партии и председательница комитета по международным делам Алисия Кернс написала в X, что ее глубоко встревожило нападение на Пурию Зераати.
«Хотя мы не знаем обстоятельства этого нападения, Иран продолжает охотиться на тех, кому хватает смелости высказываться против режима. И при этом я по-прежнему не убеждена, что у нас и у наших союзников есть четкая стратегия, чтобы защитить от него людей в нащих странах и для защиты наших интересов за рубежом», — написала Кернс.