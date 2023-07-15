Наместник Киево-Печерской лавры взят под стражу

При этом суд установил возможность внесения залога в размере более 33 млн гривен (около 800 тысяч евро). Прокуратура просила отправить митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) под стражу до 1 сентября, а залог назначить в размере 60 млн гривен.
Дело митрополита Павла
Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Шевченковский суд Киева 1 апреля 2023 года постановил подвергнуть Павла круглосуточному домашнему аресту.
Ранее на этой неделе офис генпрокурора Украины объявил митрополиту Павлу о новом подозрении. По версии следствия, он "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт", делал заявления, которые оправдывали и отрицали действия РФ. В связи с этим прокуратура попросила суд изменить ему меру пресечения.
Павел свою вину отрицает, его адвокаты планируют обжаловать решение Соломенского райсуда.
УПЦ МП отказалась покидать Киево-Печерскую лавру
С 29 марта был расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества. Представители УПЦ МП заявили, что не намерены покидать монастырь, и обратились с иском в суд, который его отклонил.
В Украине УПЦ МП обвиняют в пророссийском настрое. В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а "углубленную проверку" прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.