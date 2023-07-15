Наместник Киево-Печерской лавры взят под стражу

При этом суд установил возможность внесения залога в размере более 33 млн гривен (около 800 тысяч евро). Прокуратура просила отправить митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) под стражу до 1 сентября, а залог назначить в размере 60 млн гривен.

Дело митрополита Павла

Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Шевченковский суд Киева 1 апреля 2023 года постановил подвергнуть Павла круглосуточному домашнему аресту.

Ранее на этой неделе офис генпрокурора Украины объявил митрополиту Павлу о новом подозрении. По версии следствия, он "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт", делал заявления, которые оправдывали и отрицали действия РФ. В связи с этим прокуратура попросила суд изменить ему меру пресечения.

Павел свою вину отрицает, его адвокаты планируют обжаловать решение Соломенского райсуда.