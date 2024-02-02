"Нам рассказали, что это заказ русского консула". Лева Би-2 — о тюрьме Бангкока, вызволении группы и планах на будущее

История с «Би-2» завершилась благополучно. Сначала Бортник смог уехать в Израиль, гражданином которого он является. А на следующий день туда же вылетели и остальные шестеро членов группы, включая трех человек, у которых были только российские паспорта.

Агентство Блумберг со ссылкой на два источника сообщило в четверг о том, что за преследованием в «дружественных» России странах музыкантов, выступающих против войны, стоит российское Министерство иностранных дел. МИД, по версии агентства, обязал заниматься этим российских дипломатов. И действительно, в последнее время российские музыканты все чаще сталкиваются с проблемами за рубежом.

Официальной причиной стали проблемы с оформлением документов. Но сами музыканты, юрист, который им помогал, и российские оппозиционные политики обвиняют в проблемах группы российское консульство в Таиланде.

На этой неделе завершилась история с заключением в Таиланде российской рок-группы «Би-2». На прошлой неделе стало известно, что участников группы задержали на острове Пхукет, после чего сначала им выписали штраф, а затем отправили в местную иммиграционную тюрьму.

Би-би-си: Когда слушаешь вашу историю, она кажется похожей на триллер. Были ли моменты, когда вам казалось, что всё на грани? Какие были самые страшные моменты?

Но в других странах у группы все же могут быть проблемы. Российское издание Mash сообщило о возможной отмене их концертов в Дубае.

Но этого удалось избежать — во многом из-за активного участия в судьбе музыкантов иностранных дипломатов, в первую очередь из Израиля и Австралии. Музыкантам также помогли уехавшие за рубеж российские политики и даже, по словам одного из них, Максима Каца, известный в 1990-е годы российский олигарх Владимир Гусинский, теперь живущий в Израиле.

В Таиланде музыкантам — особенно тем, у кого были только российские паспорта, — угрожала депортация в Россию. Депутат Госдумы Андрей Луговой так описал их возможную судьбу там: «Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».

С нашей стороны, когда я почувствовал, что запахло жареным — это такая метафора, — я успел, когда у нас еще были телефоны в руках, просто передать своему другу Игорю Рубинштейну, который друг детства и который еще соавтор некоторых песен, что у нас [проблемы], что надо раздувать информационный шторм. Для того, чтобы обратить внимание на то, что происходит беззаконие на непосредственно Пхукете, где, как оказалось, руководит администрация президента [России Владимира] Путина этим островом, а не государство Таиланд.

Я очень благодарен консулу Эли Снэ, который сначала к этому вопросу отнесся скептически — и это понятно. Но для нас было очень важно, чтобы спасли всю группу полностью. Я не знаю точно всех подробностей, как это происходило, потому что к нам приходили и американские представители, и австралийское посольство. Это, видимо, результат общей такой работы.

Лёва «Би-2»: Я знал точно, что меня моя страна Израиль не оставит, не бросит. Поэтому о себе я вообще не переживал. Для меня самое страшное было уезжать, оставлять там наших музыкантов, у которых было Лессе-Пассе (временный израильский загранпаспорт, по которому нельзя въехать в Таиланд без визы — Би-би-си) и поэтому они въехали по российским паспортам, и тех, у кого нет, кроме российского гражданства, больше ничего.

Би-би-си: Как вас пытались депортировать? Применяли ли насилие?

Лёва Би-2: Это все мягкая сила. Организатор концерта не заплатил за рабочую визу. Но сама по себе операция [по задержанию группы], видимо, готовилась заранее. Просто они нашли слабое место, за которое можно было ухватиться. Есть какой-то документ, который позволяет на ограниченный срок, на один день, например, работать в этой стране.

И, естественно, после концерта мы уже не вылезали из тюрем. Сначала это был Пхукет, потом нас перевезли в Бангкок.

С каждым разом условия становились страшнее и страшнее. На Пхукете еще было более-менее терпимо, скажем. Но когда мы приехали в Бангкок и увидели в комнате 80 с чем-то человек, которые лежат на полу штабелями, надо [через них] переступать, чтобы пройти в туалет... Где постоянно включен свет, и ты не знаешь, какое время суток, потому что нет окон, а есть такие маленькие решетки у самого потолка — пыльные, грязные. Ты не понимаешь, там свет солнечный или это ночной фонарь светит.