"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорилось про военные учения Российской Федерации [...] И сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, нежели она была тогда на пике учений - она была тогда тоже очень острой, - сказал Зеленский на брифинге для иностранных журналистов в Киеве. - Но такой информационной политики тогда не было. И поэтому я считаю - и мы говорили об этом с президентом [США] - я считаю, что эта политика должна быть взвешенной".

По словам Зеленского, из заявлений иностранных лидеров может сложиться впечатление, что в Киеве по улицам ездят танки, а это не так.

"Нам не нужна эта паника [...] Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства [...] потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству!" - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, эта паника уже стоила Украине 12,5 млрд гривен (около 440 млн долларов) выведенных инвестиций. "У нас было рекордное ВВП в прошлом году, оно выросло, 6,5 млрд [гривен] новых инвестиций в 2021 году, - сказал Зеленский. - Но после начала такой информационной кампании из Украины вывели 12,5 млрд денег. Мы стабилизируем нашу валюту из государственных резервов. Это очень дорого стоит нашей стране".

В отчете о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что американский президент вновь подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с их союзниками и партнерами "отреагировать со всей решимостью", если Россия снова вторгнется в Украину. При этом Байден, по словам представителей Белого дома, заявил о вероятности российского вторжения в Украину в феврале.

"Готовиться, но не трезвонить об этом"



После разговора журналисты начали выдвигать предположения о том, что именно обсуждали лидеры двух стран. Старший корреспондент по вопросам безопасности Си-эн-эн Александер Маркардт написал в "Твиттере", что президент США заявил о неизбежности вторжения. Белый дом выступил с опровержением, заявив, что президент говорил о "реальной вероятности", а не о неизбежности. Данные Си-эн-эн также опроверг пресс-секретарь президента Украины.

Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами не отрицал, что опасность вторжения высока, но призвал все же не нагнетать страхи. "Мы серьезно готовимся к самым разным сценариям [...] Мы готовимся к высокому уровню угроз. Но готовиться и говорить об этом ежедневно, что мы готовимся, - это разные вещи", - сказал Зеленский.

Самую большую опасность для Украины ее президент видит во внутренней дестабилизации, которую могут спровоцировать и действия России, и заявления иностранных лидеров. Поэтому и решение США и Британии частично эвакуировать персонал своих посольств в Киеве и семьи дипломатов Зеленский считает ошибкой.

"Это такой важный сигнал, все на это смотрят. Я считаю, что дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, а капитаны последними покидают корабль. А Украина - не "Титаник", Украина идет дальше", - заявил Зеленский.

Россия неоднократно заявляла, что не намерена начинать военную агрессию против Украины, но настаивает, что имеет право защищать свою безопасность. Москва также требует от стран НАТО предоставить гарантии, что альянс не будет расширяться на восток, и Украина не станет его членом. Однако США и Североатлантический альянс на этой неделе передали России официальный ответ на эти требования, в котором подчеркнули приверженность политике открытых дверей, то есть по сути отвергли претензии Москвы.