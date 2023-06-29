29 июня 2023 г. 10:09

Найдены предполагаемые останки экспедиции "Титана"

 
ru.DELFI.lt
„Titano“ nuolaužos
„Titano“ nuolaužos
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

В районе территории, где были найдены обломки батискафа "Титан", обнаружены "предполагаемые человеческие останки", сообщает Береговая охрана США, заявляет CNN.

Их извлекли со дна океана и подвергнут анализу, добавило ведомство.

Обломки подлодки обнаружили на дне океана 22 июня — через четыре дня после ее пропажи.

Их нашли неподалеку от затонувшего «Титаника». На борту батискафа находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии