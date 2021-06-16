Найдено новое лекарство от ковида. Оно спасает больных в тяжелой форме

Новое - и довольно дорогое - средство представляет собой смесь из двух видов полученных в лаборатории антител, которая вводится внутривенно и помогает организму нейтрализовать вирус.

Испытания в рамках британской программы поиска лекарств от ковида Recovery trial показали, что это средство помогает каждому третьему из госпитализированных с тяжелой формой ковида.

Эксперты подсчитали, что оно спасает шесть жизней на каждую сотню прошедших лечение пациентов.

Лекарство из моноклональных (клонированных из одной клетки) антител, которое делает американская компания Regenoron, стоит примерно от 1400 до 2800 долларов. Лечить им можно только тех, чей организм сам не выработал антитела, борющиеся с коронавирусом.

В Британии это лекарство в порядке эксперимента дали тысяче пациентов и выяснили, что оно существенно сокращает:

риск смерти;

время пребывания в больнице (в среднем на четыре дня);

необходимость в аппарате ИВЛ.

"Мне очень повезло, что эти испытания уже шли, когда я попала в больницу с ковидом, и что я получила это лекарство, - говорит 37-летняя Кимберли Фезерстоун. - И я рада, что приняла участие в испытаниях и помогла выяснить, что лечение работает".

Один из руководителей испытаний, профессор медицины и эпидемиологии в Оксфордском университете сэр Мартин Лэндри говорит, что новое средство сокращает риск смерти среди тяжелых пациентов примерно на одну пятую.

"Мы увидели, что, применяя антивирусное лечение, в данном случае эти антитела, мы сокращаем риск для пациентов, у которых без лечения шансы умереть составляли бы один к трем", - сказал профессор Лэндри.

Комбинация с дексаметазоном

Новое средство применялось вместе с дексаметазоном, антивоспалительным стероидным лекарством. Врачи еще год назад обнаружили, что дексаметазон сам по себе сокращает риск смерти от ковида среди тяжелых пациентов примерно на треть.

Другой руководитель испытаний, тоже оксфордский профессор сэр Питер Хорнби, говорит, что до сих пор медики и ученые сильно сомневались в эффективности лечения антителами: другие исследования не дали положительных результатов.

Так, безуспешными оказались попытки лечить пациентов, вводя им плазму с антителами переболевших ковидом.

Но новое средство, прошедшее испытания в рамках программы Recovery trial, содержит большие дозы искусственных, произведенных в лаборатории антител, которые успешно связывают коронавирус и не дают ему поражать клетки.

"Это здорово - выяснить, что такая прицельная атака на вирус может сократить смертность среди тех пациентов, у которых не вырабатываются собственные антитела", - говорит сэр Питер Хорнби.