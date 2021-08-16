Наивность, самообман, коррупция. Мировая пресса — о причинах провала афганского проекта США

Трагический конец мечты



New York Times в редакционной статье "Трагедия Афганистана" называет молниеносный захват "Талибаном" Кабула "невыразимой трагедией".

"Это трагедия, потому что американская мечта о том, чтобы быть "незаменимой нацией" в деле построения мира, где правят ценности гражданских прав, равноправия женщин и религиозной терпимости, оказалась именно что мечтой", — пишет New York Times.

То, что после ухода американцев власть снова возьмут талибы, было ясно давно, — пишет газета, — и эту войну все равно надо было заканчивать, но такое ее окончание — это еще и трагедия для тех афганцев, которые поверили в эту мечту, участвовали в попытках построения современного общества, и администрация Байдена должна была позаботиться о том, чтобы защитить их.

"Вина за эту беду лежит не на одном президенте Байдене, но его администрация должна исправить ошибки, совершенные при плаировании выхода. Как бы там ни было, армия США — это мощнейшая логистическая сила, и она должна свернуть горы, но спасти людей, которые рисковали всем ради лучшего завтра", — призывает New York Times.

Среди причин быстрого падения правительства Ашрафа Гани газета, как и многие другие издания мира, отмечает невероятную коррумпированность силовых структур и, как следствие, недовольство многих афганцев этой властью.

Самообман американцев



Международный обозреватель британской газеты Guardian Патрик Винтур пишет, что американские генералы и политики в своих отчетах и заявлениях постоянно завышали оценки боеспособности афганских армии, полиции и спецслужб, на которые они потратили за 20 лет 88,3 млрд долларов.

При этом и независимые эксперты, и многие офицеры регулярно предупреждали, что американцы просто не имеют возможности оценить, насколько эти структуры способны действовать против талибов без всесторонней поддержки со стороны США и других западных союзников.

Патрик Винтур выделяет несколько причин мгновенного краха афганских правительственных сил. Это коррупция в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье. Кроме того, по мнению обозревателя, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, что те все равно победят и будут мстить.

Батальоны-призраки



Французская Le Mond тоже разбирает причины молниеносного развала афганской армии и напоминает о том, о чем говорят многие эксперты — о приписках и мертвых душах в афганской армии.

Газета напоминает, что, по словам самих же американских военных, афганцы создавали целые "батальоны-призраки", чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их.

"46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом", — приводит Le Mond данные неназванного западного дипломата, работавшего в Кабуле. Газета напоминает, что по требованию президента Ашрафа Гани американские военные с 2017 года перестали публиковать данные о потерях и дезертирстве среди своих подопечных, афганских военных, и это способствовало еще большему искажению картины.

В другой статье Le Mond, как и вся мировая пресса сегодня, сравнивает падение Кабула с падением Сайгона, столицы Южного Вьетнама, в 1975 году и напоминает между прочим, что Сайгон пал только через два года после вывода американских войск.

Дважды эксперт по несостоявшимся государствам

"Президент Афганистана Ашраф Гани гордился статусом одного из ведущих мировых экспертов по несостоявшимся государствам, а в итоге стал свидетелем краха его собственного правительства", — пишет Франс-Пресс в статье-портрете бежавшего афганского лидера.

"Его избрали в 2014 году за обещания перестроить Афганистан. Но теперь 72-летнего Гани будут помнить как человека, не сумевшего победить глубоко укоренившуюся коррупцию в афганской власти — коррупцию, которая, очевидно, и привела его к краху", — считает агентство.

До возвращения на родину Гани был видным ученым-экономистом в США, а затем высокопоставленным сотрудником Всемирного банка.

Трамп подложил свинью



Washington Post в эссе о падении Ашрафа Гани напоминает (как и Le Mond, и многие другие американские и европейские издания), что его позиции сильно подорвала прошлогодняя сепаратная, без согласия Гани, сделка администрации Трампа с талибами.

Гани можно много в чем обвинять, констатирует газета: он был высокомерен, непоследователен в политике, не желал концентрироваться на решении конкретных, самых насущных задач.

"Но, пусть критики и называли его наглым и жестким, его сила и влияние были подорваны американцами, которые в 2020 году заключили с талибами пакт, противоречивший интересам Афганистана и приведший к освобождению из тюрем тысяч талибов, чему Гани отчаянно сопротивлялся", — пишет Washington Post на своем сайте.

Нейтралитет Москвы и намеки на тайную сделку



Российская "Независимая газета" цитирует, в частности, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, который полагает, что Москва будет придерживаться нейтралитета в отношении талибов и ситуации в Афганистане и что "Талибан" "вряд ли будет посягать на границы среднеазиатских государств".

Россия не будет спешить с признанием режима талибов. "Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести", — сказал ТАСС спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, с будущим руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. "Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал, что называется", — заявил дипломат.

По мнению Сотникова, талибы сконцентрируются на внутриафганских делах, а во внешней политике будут прежде всего ориентироваться на поддерживающие их Катар и Саудовскую Аравию.

"Независимая газета" и "Коммерсант" высказывают предположение, что бескровная сдача талибам Кабула и власти в стране могла быть результатом некой закулисной сделки с участием мировых держав, но сколь-нибудь подробных разъяснений авторы обеих газет не дают.

Шокирующая наивность



Оценка президентом США Джо Байденом ситуации в Афганистане была совершенно ошибочной и потрясающе наивной, — считает немецкая газета Die Welt.

Корреспондент этой газеты в США Даниэль Фридрих Штурм напоминает, что еще в июле Байден говорил, что талибы вряд ли захватят власть в Афганистане после ухода солдат западных стран.

"А теперь Белый дом озабочен схожестью момента с бегством из Сайгона, а Америка задается вопросом, чем вообще занимались ее спецслужбы, — пишет корреспондент Die Welt. — Байденовские планы организованного выхода из Афганистана рассыпались как карточный домик".

Берлин тоже не подготовился



Обозреватель "Немецкого радио" Клаус Ремме считает, что Германия в эти последние месяцы и недели вела себя в отношении Афганистана точно так же, как и США — то есть, совершенно не подготовилась к такому развитию событий.

В итоге, по ощущениям Ремме, ситуацию можно описать простой формулой "спасайся кто может". Если из кабульского аэропорта спешно отправленные самолеты еще смогут вывезти людей, то в других городах сотни и тысячи тех, кто работал и с американцами, и с немцами оказались в безвыходном и смертельно опасном положении.

"Федеральное правительство реагирует слишком запоздало, оно не было готово. Конечно, возможностей повлиять на график ухода американцев у него было немного. Но ведь уже при Трампе было ясно, что выход из Афганистана может случиться внезапно и без предупреждения", — пишет Ремме.

Теперь, по мнению обозревателя "Немецкого радио", Германия хотя бы должна немедленно, по ускоренной процедуре, принять всех, кто сотрудничал с немецкими военными, НКО и прессой — точнее, тех из них, кто сможет выбраться из страны.