Компания "Нафтогаз Украины" направила в Европейскую комиссию жалобу на злоупотребление российским "Газпромом" своим доминирующим положением на европейском рынке газа. В ее пресс-релизе, опубликованном в среду, 22 декабря, говорится о том, что "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, а также лимитирует дополнительные поставки от других компаний. "Нафтогаз" ходатайствует о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.
"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - приводятся в пресс-релизе слова главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
Украинская сторона просит Еврокомиссию обязать "Газпром" выставить на электронные торги значительные объемы газа для его поставки на украино-российской границе или на границе ЕС с Украиной. В компании полагают, что в этом случае клиенты "Газпрома" смогут покупать газ, в том числе на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей газотранспортной системы и транспортировки в Европу либо закачки газа в украинские подземные хранилища.
Помимо этого, в "Нафтогазе" считают, что "Газпром" блокирует экспорт российского газа от частных компаний, а также транзит этого топлива из стран Центральной Азии в Европу.
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