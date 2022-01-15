Нацсобрание Франции во втором чтении поддержало "паспорта вакцинации"

Национальное собрание - нижняя палата парламента Франции - в субботу, 15 января, во втором чтении поддержала введение "паспортов вакцинации" от коронавируса. За выступили 185 депутатов, против - 69, восемь воздержались. Как передало агентство AFP, впереди еще окончательное голосование по данному вопросу, запланированное на вторую половину дня 16 января.

Новый документ должен прийти на смену имеющимся "паспортам здоровья". Обновленная норма по сути закрепит правило 2G, дающее право на вход и участие в каких-либо мероприятиях только перенесшим COVID-19 и привившимся от коронавируса. Так, предъявление подтверждающего QR-кода станет обязательным условием для посещения торговых центров, кафе, ресторанов и культурных мероприятий. Отрицательных результатов теста теперь больше недостаточно.

В документ внесли почти 450 поправок

В документ было внесено почти 450 поправок. При этом Национальная ассамблея и Сенат (верхняя палата парламента - Ред.) так и не смогли договориться об итоговом компромиссе по ряду аспектов, несмотря на подключение посреднического комитета.

Вместе с тем 15 января вступил в действие ряд норм, согласно которым взрослые, получившие вторую прививку семь месяцев назад и более и до сих пор не прошедшие ревакцинацию, официально не считаются провакцинированными. По данным министерства социальных дел и здравоохранения, речь идет о порядка 560 000 человек.

По оценкам портала Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 13 569 675 инфицированных, еще 126 721 человек скончался с COVID-19.

На юге Франции обнаружили новую мутацию коронавируса

Ранее новый вариант коронавируса B.1.640.2 выявили у путешественника, вернувшегося во Францию из Камеруна, турист, предположительно, заразил, как минимум, 12 человек на юге страны. Тесты показали у них "атипичную комбинацию мутаций".

На данный момент доминирующим вариантом коронавируса на территории Франции является "омикрон", на его долю приходится более 60 процентов случаев заражения. С 3 января в стране вступило в силу новое правило, предписывающее ношение масок детям в возрасте с 6 лет. Ранее носить маски в общественных местах нужно было лишь начиная с 11 лет.