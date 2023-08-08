Нацистская символика и детская порнография обнаружены в чатах немецкой полиции

Прокуратура Германии обнаружила в чатах пяти офицеров из трех разных полицейских округов сообщения противозаконного содержания, включающие нацистскую символику.

Эти нарушения были установлены в результате проверок в регионе Северный Рейн-Вестфалия.

По словам Аннет Милк, главного прокурора, ведущего расследование, эти пять человек в возрасте 22 и 25 лет подозреваются в обмене нацистской символикой в чатах и хранении детской порнографии во время обучения.

Трое обвиняемых принадлежат к полицейскому управлению в Реклингхаузене, еще по одному - к полицейским управлениям в Клеве и Боркене.

По словам Милк, чаты были обнаружены во время расследования в отношении шестого подозреваемого. Прокуратура предъявила бывшему офицеру полиции обвинения в обмене в чатах правоэкстремистской символикой, а также в хранении и распространении детской порнографии. После окончания обучения он некоторое время работал в штаб-квартире полиции.

На прошлой неделе в домах трех сотрудников полиции были проведены обыски.