Начинается суд по делу о теракте в Ницце в 2016 году. Тогда погибли 86 человек

Суд по этому делу пройдет в Париже.

14 июля 2016 года грузовой автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии и смотревших салют на набережной Ниццы на Лазурном берегу Франции. В результате нападения погибли 86 человек, включая 15 детей и подростков.

31-летний нападавший — французский гражданин тунисского происхождения Мохаммед Булель, был убит полицейскими на месте.

По данным прокуратуры, обвиняемые помогли Булелю раздобыть оружие, арендовать грузовик и изучить маршрут, по которому проехал нападавший.

"Некоторые надеются, что этот судебный процесс поможет им найти силы жить дальше, — заявил председатель ассоциации жертв теракта Life for Nice Жан-Клод Юблер. — Некоторые злятся из-за того, что этот суд ничего существенно не изменит. Мы знаем, что террорист убит. Мы знаем, что подозреваемые по этому делу будут осуждены".

В прокуратуре отметили, что пока неизвестно, признают ли обвиняемые свою вину или будут отрицать какие-либо правонарушения.

Ответственность за нападение в Ницце взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство". В то же время группировка не предоставила никаких доказательств того, что нападавший находился с ними в непосредственном контакте.

В прокуратуре заявили, что эту связь предстоит выяснить в ходе судебного процесса.

По версии следствия, трое обвиняемых были близкими друзьями Мохаммеда Булеля. Они помогли снабдить его оружием и грузовым автомобилем. Двум из них грозит до 20 лет тюрьмы, еще одному соучастнику — Рамзи Кевину Арефе — пожизненное заключение.

Адвокат Арефы отказался ответить на вопрос, признает ли вину его подзащитный.

Еще пятеро подсудимых обвиняются в косвенном пособничестве преступлению через незаконный оборот оружия — им грозят меньшие сроки. Одного из членов группы будут судить заочно.

По данным парижской прокуратуры, теракт в Ницце готовили несколько месяцев: фотографии и история поиска в интернете, сохранившиеся в мобильном телефоне Булеля, показывают, что он готовился к нападению с 2015 года.

Как и сам Мохаммед Буллель, никто из обвиняемых прежде не попадал в поле зрения французских спецслужб.

Многие из 850 истцов по этому делу находятся в Ницце, поэтому суд, который пройдет в Париже, будет транслироваться и там.

Оглашение вердикта ожидается в декабре.