"Начинаем задыхаться". Россияне, белорусы и украинцы жалуются на антисанитарию в латвийском центре для беженцев

Все имена участников этой истории изменены, чтобы их рассказы не отразились на рассмотрении документов и статусе.

Ирина говорит по телефону в нос, периодически прерываясь на лающий кашель. Где-то рядом даже не кричит, а жалобно попискивает маленький Саша. Все четверо постояльцев небольшой комнатки в центре "Муцениеки" — мама, папа, 9-месячный сын и подросток-сирота под опекой — тяжело болеют. У Саши новый недуг наложился на длительное осложнение атопического дерматита. Наутро после интервью Ирины с Delfi ребенка госпитализировали с воспалением легких на фоне ковида и гриппа одновременно…

7 декабря шестнадцать жителей "Муцениеки" — граждане России, Беларуси и Украины — написали жалобу в Инспекцию здоровья Латвии. По их словам, на отчаянное действие их сподвигло безразличие со стороны руководства Центра, которое не реагировало на неоднократные обращения.

"Директор сказал: не нравится — уезжайте!"

Ирина — медсестра. Муж работал в сфере логистики. В Латвию семья бежала из России в конце августа: "Мы с мужем выступали против режима и выражали несогласие с войной. Сотрудники федеральной службы безопасности разыскивали нас. Пришлось спешно собирать вещи и спасаться. Латвия была ближайшей страной, куда мы могли попасть и попросить убежище. И очень благодарны, что нас пустили и приняли. Так мы оказались в "Муцениеки".

Формально ответ семье должны дать в течение трех месяцев после интервью, которое было в конце сентября. Но при необходимости дополнительных документов и проверок миграционная служба может продлевать рассмотрение до 15 месяцев — это максимум.

"Первое время мы пребывали в состоянии шока от того, что избежали смертельной опасности, — вспоминает Ирина. — Прийдя в себя, я взялась за благоустройство комнаты. До нас здесь кто-то жил и оставил ее в весьма запущенном состоянии.

Так просто плесень не вывести. В итоге у нашего 9-месячного ребенка обострился атопический дерматит: в коже не вырабатывается белок, который создает удерживающий влагу слой. Кожа покрывается коркой, трескается до крови и сильно чешется. Ухудшение состояния провоцирует химия, плесень, но главное — сухой воздух. А он здесь очень сухой — вентиляции нет".

Ирина рассказала, что в первый визит врач выписал и выдал для малыша специальный крем для защиты кожи. При повторном обращении семье сообщили, что лекарство дорогое — надо покупать самим. Но денег у них нет — все российские карточки заблокированы. Ирина настояла на визите к дерматологу — тот выписал лекарство. За время, пока малыш был без крема, его щеки снова покрылись пятнами и были расчесаны до крови.

"Мы живем вчетвером в маленькой комнате. Брат моего супруга, переживший смерть родителей подросток, спит с нами по факту на одной кровати. А тут еще и ковид начался — мы начинаем задыхаться, — не скрывает отчаяния Ирина. — Младший ребенок уже почти не шевелится — он стонет и хнычет, очень вялый. Мне страшно. Это несправедливо, что к нам относятся, как к животным, хотя мы оставили всю свою жизнь, и теперь сами, как беззащитные дети. Но директор Наурис сказал: мы вас приняли, а вы еще хотите, чтобы мы тратились на ваше благополучие? Не нравится — уезжайте".

"К беженцам относятся как к людям второго сорта"

"Очень не хочется, чтобы наше заявление кремлевские СМИ использовали для очернения Латвии, — рассказывает другая обитательница "Муцениеки" Анна, еще одна из тех, кто подписал жалобу. — Мы действительно очень благодарны вашей стране запредоставленное убежище. Во всех учреждениях и инстанциях, где я была, встречалась с сочувствующим и инклюзивным отношением. Все шли навстречу и старались помочь. Ситуация в "Муцениеки", которая действительно ужасна, скорее исключение".

Анна приехала в Латвию фактически, в чем была. Оставшееся в России движимое и недвижимое имущество продать не удалось — пришлось собраться и уехать буквально за вечер. Искала в Латвии нотариуса на составление доверенности для продажи квартиры — несколько юристов не пожелали иметь дела с российской гражданкой. У единственного согласившегося процесс затянулся, а через четыре месяца после отъезда на имущество Анны в России наложили арест. Его теперь не продать.

Анна говорит, что за полгода пребывания в Муцениеки болела так много, как никогда раньше. Она подтверждает, что системы вентиляции в комнатах нет, а стеклопакеты перекрывают естественный доступ свежего воздуха… О том же говорит белорус Петр, который статус беженца в Латвии недавно получил, но переживает за судьбу соседей по "Муцениеки". В 2020 году после выборов в Беларуси он принял активное участие в акциях протеста. Полтора года скрывался от властей на родине. С началом войны бежал в Латвию и ждал статуса в Муцениеки, где, по его словам, столкнулся с отношением начальства и врача, как к "людям второго сорта".

"В свое время мне вырезали злокачественную опухоль, — рассказывает Петр. — Белорусские врачи рекомендовали контроль каждых полгода, но, пока я скрывался от преследования, обследование было невозможно, а в Муцениеки врач сказал, что не видит срочности. Я обратился за поддержкой к одной латышской активистке — та стала звонить по инстанциям. В итоге недовольный врач направление выписал. Только через четыре месяца я попал на обследование…".

Также Петр рассказал о том, как был свидетелем унизительной ситуации. "В корпусе есть четыре женских туалета. В какой-то момент работало только два. Но пользоваться разрешали только одним, а ключ от второго отдали паре из Азербайджана, — рассказывает Петр. — Девушка из Беларуси пошла жаловаться начальнику, но тот сказал, что его все устраивает, мол, пара там убирается…

Вскоре, по рассказу Петра, в комнату к девушке, у которой после участия в белорусских протестах была сильно подорвана психика (она проходила лечениеу специалиста), подселили россиянку. Белоруска перестала спать. "В тот момент в Муцениеки было несколько свободных комнат, но начальник настоял на подселении. Он, вообще, придирался к неудобной беженке по любому поводу. В какой-то момент та пошла в лес, где упала в обморок и разбила лицо. Довели человека".

Анна и Петр рассказывают, что администрация долго отказывала и в организации покупки теплой одежды. "Деньги на это выделяет Евросоюз (EUAA). Но наши заявления все время терялись, — рассказывает Петр. — В итоге составили все же небольшой список тех, кто поедет в магазин, хотя нуждающихся было намного больше. Некоторым, вообще, не в чем было выходить на улицу. А в магазине (секонд-хэнде) сказали: не положено". В отчаянии Анна обратилась к волонтерам, которые трижды привозили одежду, посуду, игрушки для детей. "Но и тут администрация не шла навстречу — ребятам-волонтерам отказались даже открыть калитку. Пришлось им заносить вещи через неудобную "вертушку".

4 человека на 9 кв. метров и плесень — или все неправда?

В своем заявлении размещенные в центре "Муцениеки" люди сигнализировали о том, что условия содержания не отвечают санитарным требованиям латвийских нормативов и представляют угрозу для здоровья.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии по пунктам опровергает жалобы: "Управление очень тщательно оценило предоставленную информацию и категорически отвергает упомянутые утверждения как ложные и не соответствующие действительности, — сообщается в ответе УДГМ, который получил портал Delfi. — Также УДГМ указывает, что во время визита Инспекции здоровья 20 декабря антисанитарных условий в Центре размещения соиcкателей статуса беженцев "Муцениеки" не выявлено".

Приводим жалобы жителей "Муцениеки" и ответы УДГМ по пунктам:

В мужском душе на втором этаже, а также в нескольких комнатах на стенах плесень, что вызывает аллергические реакции — насморк, першение в горле, головные боли, проблемы с сердцем и другие.

УДГМ: внутренние правила "Муцениеки" предусматривают, что соискатели убежища несут ответственность за чистоту мест общего пользования (кухни, душевых, комнат и кухни). Регулярные работы по уборке соискатели убежища должны проводить в соответствии с графиком, который вывешивается на видном месте. Администрация "Муцениеки" регулярно обеспечивает соискателей убежища необходимыми чистящими средствами, чтобы помещение можно было содержать в чистоте.

Администрация Управления (департамента гражданства и миграции) провела осмотр указанных душевых — следов плесени не обнаружено. Обращаем вниамние, что все помещения осматриваются каждый день и в тех случаях, когда проситель убежища не сделал уборку по графику, на это указывается еще раз. Правила содержания распространяются на всех соискателей убежища, живущих в Центре.

Конструкция окон и дверей, а также отсутствие механической вентиляции стимулирует распространение плесени и повышение в воздухе содержания углекислого газа.

УДГМ: Все помещения "Муцениеки" оснащены новыми качественными окнами, которые, в дополнение к механизмам для открытия (позволяющим жильцам самим проветривать комнату), оборудованы специальным вентиляционным узлом.

Вентиляция в душевых и туалетах работает плохо.

УДГМ: До сих пор в администрацию "Муцениеки" не поступало жалоб от соискателей убежища на проблемы с вентиляцией в душевых и туалетах.

Вытяжки на кухнях сильно загрязнены и не втягивают запах еды.

УДГМ: Порядок в кухне, как и других местах общего пользования, поддерживают сами соискатели убежища. До сих пор жалоб на техническое состояние вытяжки не поступало. При осмотре кухни существенных технических дефектов или "загрязнений" обнаружено не было.

Не выполняются нормативы по площади: в комнатах 8-9 кв. м. стоят по две двухярусных кровати, куда размещают по 4 человека.

УДГМ: Центр ‘’Mucenieki’’ был открыт в 1999 году, это предусматривает, что в помещениях такой квадратуры может быть размещено до четырех человек включительно.

Получить помощь семейного врача сложно — тот приходит 20-30 минут в день. Зачастую назначения делает медсестра.

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. Услуги врача "Муцениеки" предоставляются по понедельникам, вторникам с 9.00 до 13.00 и по четвергам с 13.00 до 16.00. Врач принимает пациентов в определенное время, работая вместе с медсестрой. В случаях, когда врач отправляется на осмотр помещений "Муцениеки" или находится в карантинной зоне, медсестра оказывает услуги в соответствии с историей болезни пациента.

Постояльцы Центра, многие из которых выживают на пособие 3 евро в сутки, сталкивались с трудностями при получении лекарств — врач не хотел выписывать, объясняя дороговизной.

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. Лица, ищущие убежища, обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами в соответствии с указаниями врача. В практике "Муцениеки" не было случаев чтобы отказывались лечить болезнь или предоставлять лекарства для лечения.

Не проводится чистка стиральных машин, которыми пользуются все постояльцы, что выражается в появлении неприятно пахнущей слизи на поверхностях.

УДГМ: Напоминаем, что внутренними правилами "Муцениеки" предусмотрено, что соискатели убежища, сами несут ответственность за порядок мест общего пользования, в том числе за чистоту инвентаря.

В случаях, когда во время очередного обхода сотрудники администрации "Муцениеки" приходят к выводу, что помещение общего пользования, например, прачечная и ее инвентарь, не в порядке или находится в антисанитарном состоянии, эта информация доводится до сведения лица, указанного в графике уборки — они и выполняет свои обязанности, чтобы помещение и инвентарь были оставлены в чистоте и порядке.

Психолог выделяет 20 минут на прием, но тратит большую часть времени на заполнение документов, разговоры по телефону и кофе. Он рассказывает о своих проблемах и раскрывает содержание сеансов другим лицам.

УДГМ: Управление отвергает эти утверждения как ложные. Во время консультации психолог, слушивая пациента, может делать пометки о проблемах психического здоровья. Это никоим образом не влияет на качество работы врача и является частью терапевтического процесса.

Просителям убежища отказывают в неотложной стоматологической помощи — удалении зубов.

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. Соискателям убежища при необходимости оказывается неотложная и "острая" стоматологическая помощь.

В ночное время из администрации никто не дежурит (уходят в комнату спать), что создает ситуации угрожающие жизни беженцев. (В частности, упоминается случай с беженцем из Афганистана, которому ночью стало плохо, но пришлось ждать 15 минут. )

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. "Муцениеки" круглосуточно обеспечен персоналом — присутствием старших экспертов и охранника 24 часа в сутки. После окончания рабочего времени администрации (в 16.30) все жители Центра в любое время могут обращаться к старшим экспертам круглосуточно — в любое время суток.

Инспекция: нормы нарушены; за чистотой должны следить жильцы

Информация от представителя Инспекции здоровья несколько не совпадает с утверждением УДГМ, что нормы соблюдаются. Да, 20 декабря специалисты отдела Контроля общественного здоровья и Контроля лечебных учреждений побывали в "Муцениеки" и осуществили контроль за санитарно-гигиеническим состоянием и оказанием медицинских услуг жителям Центра. Но дальше выясняется, что нарушения все же были. И немало.

В ходе проверки, пишется в ответе Инспекции, специалисты обнаружили в комнатах жильцов, на общей кухне и в санузлах налет на бытовой технике, стиральных машинах и вытяжках, что свидетельствует о несвоевременном проведении технического обслуживания бытовой техники, а также остатки пищи на плитах и ​​в комнатах жильцов и еще признаки плесени.

"9-я Статья Закона об убежище гласит, что Центр размещения соискателей убежища является для них жильем, в котором обеспечены необходимые условия для проживания с учетом особых потребностей лиц, ищущих убежища, защиты их физического и психического здоровья, — говорится в ответе Инспекции здравоохранения. — С другой стороны, 25-й пункт правил МК No. 489 "Правила внутреннего распорядка Центра размещения соискателей убежища", среди прочего, предусматривает обязанности проживающих, в том числе, убирать свою комнату, кухню и прачечную, заботиться о чистоте мест общего пользования".

В связи с тем, что Центр "Муцениеки" — структурное подразделение Департамента гражданства и миграции, Инспекция здоровья подготовила письмо в этот Департамент с указанием обеспечить надзор и соблюдение правил порядка, чтобы предотвратить выявленные несоответствия. Все это необходимо сделать для защиты физического здоровья жителей Центра.

"У нас нет выбора — мы должны ждать в Латвии"

После трех месяцев проживания соискатели статуса беженца могут запросить разрешение на работу, чтобы получать свои доходы и жить так, как им удобнее. Но в Латвии везде жесткие языковые требования — послабления только для украинских беженцев.

"Увы, если для украинских беженцев есть бесплатные курсы изучения госязыка, то у нас, просителей убежища из других стран, право на курсы появляется только после получения статуса, — говорит Анна. — Весной и летом я застала курс на уровень А1 от негосударственной организации — так мне удалось получить начальные знания, но с таким уровнем — нигде на работу не возьмут. А денег на более сильный курс нет. Пособие — три евро в день".

УДГМ и эту информацию называет несоответствующей действительности. В ответе Департамента указано, что соискателям предлагают не только бесплатные языковые курсы, но и другие возможности для вкулючения в общество. "В целях содействия интеграции соискателей убежища в латвийское общество, каждому предоставляется социальный ментор, который консультирует по разным практическим вопросам, в том числе по рынку труда". Анна настаивает, что языковых курсов нет, а ментора за все время пребывания в "Муцениеки" (с весны) ей удалось встретить лишь дважды. По телефону ему очень трудно дозвониться, а информация от него зачастую оказывается неверной.

"На любые наши просьбы Наурис (руководитель Центра) напоминает нам, что мы — гости, а он — хозяин, — рассказывает Петр. — Ему не понравилось, что мы проявляем активность — распорядился убрать из фойе диван, телевизор и стол, где мы вечерами собирались и общались. Обещал вернуть, если будем хорошо себя вести. То есть молчать и никуда не жаловаться. Многие, вообще, боятся к нему подходить, ведь он говорит: будете много возникать, поедете туда, откуда приехали".

Слова Петра подтверждает другой беженец из Беларуси Андрей. По его рассказу, в августе 2020 года он был координатором протестов в одном из административных центров Беларуси, за что "силовики" схватили его и избивали несколько дней в отделении милиции — сломали ногу, разбили голову, челюсть. Соратникам удалось его вывезти в Латвию, где от границы на "скорой" доставили в больницу.

В центре "Муцениеки" Андрей застал еще прежнего руководителя Центра: "Петерис (Грубе) — нормальный мужик. Он всегда выступал за нас, в том числе и перед медиками, с которыми в "Муцениеки" всегда были проблемы: то денег на лекарство не выделили — покупайте за свои, то зуб не вырвать (в итоге я сам удалил вилкой), то "скорую" вызывайте за свой счет… Я не слышал одним ухом — как потом выяснилось, разрыв перепонки — а врач из Центра выписал капли от серной пробки, которые не помогали…"

По словам Андрея, отношение нового руководителя Центра Науриса Берзиньша к беженцам было крайне уничижительным: "Он типа бог и все, а мы должны лизать… Как только ты ему говоришь, что тебе что-то по латвийскому закону положено, начинается тирания. Проверки в комнатах, куда он может войти в любой момент. Угрозы. Закон — это он, а не нравится — выселим, мы и так на вас тратим деньги налогоплательщиков".

Информация о неотзывчивости Науриса Берзиньша в ответе УДГМ названа "ложной и вводящей в заблуждение". "Наурис Берзиньш, руководитель PMIC Mucenieki, отвечает на каждую письменную или устную жалобу или предложение соискателей убежища", — сообщает в ответе УДГМ.

"Мы в Латвии находимся потому, что это страна Дублинского соглашения, взявшая на себя определенные обязательства, — говорит подкованная в юриспруденции Анна. — В том числе, по беженцам. Все конфликтные ситуации последнего времени — памятники, история с "Дождем" — это внутреннее дело Латвии. Если кому-то не нравятся ее решения — они могут выбрать другую страну. Но соискатели убежища, если им что-то не нравится, не могут поехать в другую страну. Нас сразу вернут в Латвию — первую безопасную страну соглашения, чью границу мы пересекли. У нас нет выбора — мы должны ждать решения по статусу здесь".