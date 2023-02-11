Началось ли большое российское наступление в Украине?

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью украинскому телевидению в четверг сказал, что российское наступление "определенно" началось.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наступление "фактически началось" на Луганщине.

О том, что российская армия смогла перехватить инициативу и начала большое наступление в Луганской области, передает в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW).

О подготовке России к большому наступлению заговорили еще в середине января. Тогда, правда, наблюдатели и эксперты считали, что наступления можно ждать с обеих сторон. Однако уже в начале февраля на Западе и в Украине заговорили о том, что активизация боевых действий начнется именно с российской стороны.

В последние недели - и особенно, в последние дни - обстановка на нескольких участках фронта действительно обострилась. Однако пока что атаки и продвижения российских войск "наступлением" считают немногие.

Тем не менее это продвижение есть.

Бахмут - оперативное окружение

Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Бахмута в Донецкой области, который российская армия пытается взять с августа. Обстановка в районе этого города стабильно обострялась в последние дни.

Город расположен на острие большого выступа, который вдается в позиции российских войск. Он находится в полуокружении с севера и юга. Чтобы отрезать его от снабжения с северо-запада, со стороны Славянска, российским войскам нужно захватить селения Красная Гора и Прасковеевка.

Через Прасковеевку проходит шоссе М-03, одна из дорог, по которым снабжается Бахмут. Как сообщает британская военная разведка в сводке от 10 февраля, к северу от Бахмута силы ЧВК "Вагнер" продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Другая дорога - Т-0504 - ведет в Бахмут с юго-западного направления, со стороны Константиновки. К ней также вышли российские войска в районе села Ивановское.

Обе дороги простреливаются российскими войсками, но по данным на вечер пятницы, их не перерезали. Какие-либо прогнозы относительно обстановки в Бахмуте делать сложно, потому что продвижение российских войск в этом районе традиционно медленное из-за хорошо организованной обороны ВСУ.

Кременная-Сватово

Кременная - город на западе Луганской области, который, как предполагали, мог стать очередной целью украинского наступления осенью. Примерно в 30 километрах от него находится Лиман - последний из крупных населенных пунктов, освобожденных осенью ВСУ.

Сватово - другой город в Луганской области, который находится примерно в 35 километрах севернее. Украинское наступление осенью остановилось на линии Кременная-Сватово, освободить которые не удалось.

Теперь, как сообщает ISW и другие наблюдатели, именно в этом районе началось наступление российской армии.

Если российским войскам удастся пробиться к Лиману и повторно захватить его, это откроет им дорогу на Славянск и далее на Краматорск. Однако эти цели выглядят слишком амбициозными, потому что пока российские войска не могут пробиться через лесистую местность в направлении Лимана.

Севернее в районе Сватово продолжаются российские атаки по направлению на Купянск в Харьковской области. Этот район граничит с территорией России, что, вероятно, облегчает снабжение группировки.

Угледар

Третье направление, на котором сильно активизировались бои, это Угледар.

Здесь российская армия, очевидно, попыталась совершить наступление, которое, судя по комментариям как в украинских, так и в российских источниках, закончилось поражением боевой группы и крупными потерями в бронетехнике.

Под ударом, по одним данным, опять оказалась 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которая в ноябре уже понесла большие потери в этом же районе. По другой информации, это могла быть мотострелковая часть.

8 февраля в ряде украинских каналов появились кадры, снятые, вероятно, дроном ВСУ. На них видно, как российская колонна бронетехники оказывается под ударами украинской артиллерии. Часть техники подрывается на минах.

В результате, судя по кадрам, снятым с беспилотника, на этом направлении были уничтожены около трех десятков единиц российской бронетехники, включая танки.

Действия российского командования по планированию наступления раскритиковали многие российские военкоры и эксперты, которые отмечают, что выдвижение колонны как минимум не было обеспечено инженерной разведкой.

Эта атака стала итогом наступления на Угледар, которое началось еще несколько дней назад. О нем также рассказывали российские военкоры. Поначалу атаки выглядели как разведка боем, но затем, по оценкам британской разведки, они переросли в настоящее наступление. Будет ли этот итог промежуточным, или наступление в результате остановится, сказать трудно.