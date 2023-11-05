На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом

По словам 30-летней потерпевшей, неизвестный позвонил ей в дверь. Когда молодая женщина открыла дверь, человек в маске нанес ей два удара ножом. После этого преступник скрылся.

На входной двери была нарисована свастика. В связи с этим, преступление могло быть совершено "по антисемитским мотивам", считают в прокуратуре. Начато расследование по факту покушения на убийство. По сообщениям французских СМИ, ранения женщины достаточно серьезны, но не опасны для жизни, и ей продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице. Нападавший пока не задержан.

Мэрия также отреагировала на инцидент

Мэр Лиона Грегори Дусе осудил произошедшее и выразил полную поддержку жертве нападения и ее родственникам. В своем заявлении Дусе подчеркнул обеспокоенность общества и настоятельную необходимость солидарности в связи с подобными событиями.

Адвокат потерпевшей сообщил об "очевидно тревожной тенденции, когда проявления ненависти перерастают в физические нападения".

Рост антисемитизма во Франции