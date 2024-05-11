На Земле происходит сильнейшая магнитная буря



10 мая о начале сильной магнитной буре на Земле сообщил также глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. "Магнитная буря началась. Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", - цитировало его российское информагентство РИА "Новости".