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По данным СМИ, в Мьянме военные применяют против населения тяжелое вооружение. Сообщается, что город Миндат взят в окружение путчистами.
Mianmare tęsiasi susirėmimai tarp protestuotojų ir karinės chuntos
Mianmare tęsiasi susirėmimai tarp protestuotojų ir karinės chuntos
© AP / Scanpix

В штате Чин на западе Мьянмы идут жестокие схватки между военной хунтой и вооруженными представителями движения сопротивления, сообщают мировые информационные агентства в ночь на воскресенье, 16 мая. Как передает Reuters со ссылкой на местных жителей, в городе Миндат, расположенном вблизи границы с Индией, около 20 000 человек оказались взяты в кольцо.

По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах. Ситуацию, царящую в штате, его жители называют "военной". Как сообщают местные СМИ, путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелые орудия. Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.

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Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели сотен человек и помещению нескольких тысяч под стражу. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия, но не об освобождении политических заключенных. Протестующие раскритиковали план АСЕАН.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

Движения "Силы обороны штата Чин", по данным его членов, было основано 4 апреля 2021 года, чтобы оказывать сопротивление путчистам. Члены движения сражаются при помощи самодельного оружия, однако имеют стратегическое превосходство перед путчистами, поскольку лучше них ориентируются в своем регионе.

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Deutsche Welle

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