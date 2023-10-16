На закрытых пропускных пунктах на границе Латвия-Россия установлены бетонные заграждения

Козловскис добавил, что в последние дни российские службы на границе под Виентулием работают очень медленно, и, например, в субботу, 14 октября, никого из стоящих в очереди в течение нескольких часов не пускали в Россию. По мнению главы МВД Латвии, это лишь доказывает, что решение латвийского правительства о закрытии пограничных переходов в Виентули и Педедзе было правильным, поскольку в противном случае на латвийской стороне границы быстро собралось бы большое количество людей.

Министр сообщил, что пограничники, работавшие на закрытых пограничных пунктах, теперь направлены на работу в другие места, в том числе на латвийско-белорусскую границу, где ощущается давление нелегальной миграции. Однако пограничные пункты Педедзе и Виентули не останутся полностью без присмотра.

Говоря об охране латвийско-белорусской границы, Козловскис сообщил, что за последние сутки в Латвию не допустили 129 человек, пытавшихся въехать в страну с белорусской стороны.