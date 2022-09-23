На захваченных Россией территориях начались "референдумы". Би-би-си ищет в этом хоть что-то законное

Четыре дня голосуем по домам, один — на участке

Присоединять оккупированные территории к России будут на основании того же конституционного закона "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ", который применялся в 2014 году для присоединения Крыма и Севастополя, рассказал 21 сентября депутат Дмитрий Вяткин. Это он в тот же день заявил с думской трибуны, что сам воевать на восток Украины не поедет, потому что это был бы для него слишком простой выбор.

В результатах объявленных оккупационными властями "референдумах" никто в Москве уже не сомневается, а крымские социологи сообщили, что идею присоединения к России на оккупированных территориях поддерживают от 80 до 90% жителей.

Голосование на оккупированных территориях будет проводиться даже более не прозрачным способом, чем знаменитое российское "голосование на пеньках" 2020 года — когда в конституцию вносились изменения, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина.

На протяжении первых четырех дней жителей территорий будут обходить специальные люди, либо проголосовать можно будет на придомовых территориях. И лишь в последний день, 27 сентября, для жителей откроются избирательные участки. Оккупационные власти объясняют это решение заботой о безопасности жителей, многим из которых голосовать придется в прифронтовых населенных пунктах.

Подготовка к "референдумам" на оккупированных территориях получилась даже более стремительной чем в Крыму в 2014 году. Тогда, в последних числах февраля, после захвата российскими военными зданий верховного совета и совета министров депутаты сначала проголосовали за проведение референдума 25 мая, затем его перенесли на 30 марта, а в итоге провели 16 марта, но хотя бы две недели на подготовку процедуры у властей было. В этот раз вся подготовка уложилась в несколько дней.

"Референдумы" на оккупированных территориях, как и крымский "референдум" 2014 года противоречат как российскому, так и украинскому законодательству. По российскому, инициировать, организовать и провести референдум можно минимум за четыре месяца. Что касается украинского законодательства, то статья 73 украинской Конституции оговаривает, что вопрос об изменении территории страны может решаться лишь на всеукраинском референдуме.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Владимир Путин признал в феврале, жителям зададут один вопрос: желают ли они присоединиться к России. На оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей три вопроса будут объедены в один: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"

Назначенные Россией власти оккупированных территорий обещают в течение пяти дней после окончания голосования подсчитать его результаты, после чего они обратятся к Владимиру Путину с просьбой о присоединении. Учитывая, что "результаты голосования" понятны уже сейчас, зачем берется эта пятидневная пауза, понять сложно.

Российские власти, судя по всему, не сильно смущает, что на 100% они не контролируют территорию ни одного региона, который собрались присоединять. После харьковского контрнаступления ВСУ зашли в Луганскую область, в Донецкой российская армия за 210 дней войны так и не смогла захватить и ее трети. В Запорожской российские войска не контролируют больше половины региона и саму его столицу — Запорожье.

В Херсонской области ВСУ наступают не так активно, но говорить о полном российском контроле над регионом тоже нельзя. При этом оккупационные власти и Херсонской, и Запорожской областей заявили, что после референдума эти регионы войдут в состав России в своих административных границах.

21 сентября стало известно о том, что два села в Николаевской области, которые захватили российские войска — Снигиревку и Александровку, решено присоединить к Херсонской области, и "референдум", таким образом, местным жителям предлагается сменить и регион, и страну проживания.

Особенности "референдумов"



Принять участие в "референдумах" можно будет по российским или украинским документам, отчитались оккупационные власти четырех захваченных областей. Но вот жители непризнанной ДНР, к примеру, проголосовать в непризнанной ЛНР не смогут, говорится на сайте Луганского информационного центра.

Жители захваченных областей, которые уехали в Россию смогут проголосовать на созданных российским ЦИК участках во многих регионах. Ранее говорилось о том, что "голосование" может быть и электронным, но российский ЦИК не посчитал возможным делиться своей системой электронного голосования.

В самопровозглашенной ДНР заявили, что напечатали для "референдума" около полутора миллиона бюллетеней — столько в самопровозглашенной республике насчитали избирателей. Российский ВЦИОМ заявил, что 84% жителей ДНР и ЛНР готовы принять участие в этом плебисците. При этом из тех, кто якобы готов прийти на голосование, 95% желают видеть самопровозглашенные республики в составе России.

В непризнанных республиках бюллетени напечатали только на русском языке, а в Херсонской и Запорожской областях — еще и на украинском.

Оккупационные власти этих четырех регионов настаивают на том, что "референдумы" будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвали иностранных наблюдателей, правда из каких стран и будут ли они присутствовать — пока не ясно. В ДНР заявляют, что иностранные наблюдатели на "референдуме" будут, но из каких они стран говорить отказываются — эти наблюдатели сейчас якобы проходят процедуру аккредитации в местом ЦИК.

В "республиках" уже высказались за то, чтобы после присоединения к России, оставить существующие названия регионов. А в Запорожской области предложили переименовать регион в Запорожский край.

"Референдум" в Запорожье будет уникален еще и тем, что голосование в первые четыре дня будет проходить в формате поадресного обхода, который будут осуществлять бригады из членов ЦИК и полицейских. Это объясняется соображениями безопасности.

"Ко многим будет приходить наша бригада людей, которая будет состоять из членов комиссии, конечно, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов, и людям будет предлагаться поадресно проголосовать. Таким образом мы защищаем жителей от скоплений в местах, по которым нацисты могут нанести ракетный удар или заложить взрывные устройства", — объяснил пророссийский "глава" региона Евгений Балицкий.

А в Херсонской области, помимо референдума, планируют создать еще и "отряды обороны" из гражданских лиц. По словам "заместителя председателя Херсонского областного совета" Юрия Соболевского, эти отряды нужны как раз из-за того, что жители Херсонской области не настроены принимать участие в "референдуме" и не хотят вхождения региона в состав России. Чем будут заниматься эти "отряды обороны" во время референдума — не ясно.

С организацией "референдумов" поможет и ЦИК России. Как это возможно на территории другой страны — тоже открытый вопрос с точки зрения законодательства.

Не референдумы, апиар-акция



Эксперт Международной кризисной группы, изучающей особенности войн, Олег Игнатов говорит, что по форме и процедуре этих "референдумов" понятно, что это "не референдумы, а пиар-акция".

"Будут открыты какие-то участки для телекамер, покажут каких-то людей, местных или привезенных. Назывались смешные цифры про сотни тысяч зарегистрированных избирателей. Я не знаю, откуда они взяли эти цифры, потому что из украинских частей Донецкой и Луганской областей большинство населения покинуло эти территории. Из Херсонской области больше половины населения уехало", — говорит Игнатов. — Это даже по форме не является референдумом — когда большинство людей уехало, когда боевые действия продолжаются. В ситуации войны вообще референдумов и избирательных процессов вообще не проводится".

Он также отмечает, что "референдумы" и последующее присоединение украинских территорий к России обернется прецедентом, когда аннексированными окажутся еще не захваченные территории: "Аннексия будет объявлена, я полагаю, в административных границах. Я не знаю примеров, когда аннексия бы осуществлялась в ситуации, когда нет полного контроля над территорией, которую предполагается аннексировать. Обычно вы завоевываете территории, и потом объявляете об ее аннексии".

По словам Игнатова, проведение "референдумов" является "очень серьезной эскалацией" войны в Украине. Решение об эскалации было принято после успешного украинского контрнаступления в Харьковской области, считает эксперт.

"После аннексии Россия, наверное, потребует, чтобы Украина освободила эти территории добровольно, и тогда она гарантирует, что война закончится. И это сигнал будет для всех, и для Запада: если вы хотите, чтобы война закончилась — признайте статус-кво, что мы присоединили четыре украинских региона. А возможно Россия дальше пойдет в наступление, для этого и была нужна мобилизация. Вероятно, зимой может начаться новое наступление на Запорожье, Донецкую область и могут попытаться вернуться в Харьков", — прогнозирует Игнатов.

За этим и стоит главная цель этих "референдумов" — "создать оправдание для продолжения войны". Мобилизация, объявленная 21 сентября, без этих "референдумов" также не была бы возможна, полагает Игнатов.

"Главное значение не только в том, чтобы создать некое оправдание, зачем нужно продолжать войну, оправдание для российского общества прежде всего. Но референдумы — это и оправдание для российского общества, зачем нужна мобилизация. Референдумы — это просто событие, которые объединяет и оправдывает все последующие решения", — говорит эксперт.