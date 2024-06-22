На ЗАЭС нарушена работа инфраструктурных объектов

„Меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме“, - говорится далее в посте. Между тем „повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города“, где живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции, предупреждают далее авторы.

Уточняется, что нарушения произошли в работе таких объектов станции, как транспортный цех, типография и Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) АЭС, которые остались без электричества.

На Запорожской АЭС (ЗАЭС), захваченной российской армией , в результате атаки на подстанцию „Радуга“ нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается утром в субботу, 22 июня, в Telegram-канале „ЗАЭС. Официально“. Авторы пишут, что за атакой стоят Вооруженные силы Украины.

Накануне, 21 июня, пророссийские „власти“ города Энергодара, расположенного на оккупированной РФ территории Запорожской области Украины, также сообщали об ударе по подстанции „Радуга“. Тогда, судя по сообщениям, был поврежден трансформатор.

19 июня от военных действий пострадала и другая подстанция - „Луч“. Из-за этого в Энергодаре и близлежащих населенных пунктах произошло отключение электричества.

ЗАЭС также получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ „Днепровская“ и резервной - 330 кВ „Феросплавная -1“. Об их отключении не сообщалось..

Нарушение принципов ядерной безопасности