На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии извергается вулкан. Об этом метеорологическое управление страны сообщило вечером в понедельник, 18 декабря. Потоки лавы выходят на поверхность примерно в четырех километрах к северо-востоку от города Гриндавик, указали в ведомстве.



Извержение началось в 22.17 по местному времени (01.17 19 декабря мск), ему предшествовала серия землетрясений, добавили метеорологи. На момент публикации они не уточнили, о каком именно вулкане идет речь. На полуострове расположены вулканы Рейкьянес и Фаградальсфьядль. Вертолет береговой охраны в ближайшее время вылетит в район с целью выяснить точное место извержения и его силу.