На юго-востоке Африки полтора месяца бушует шторм: свыше 500 погибших

Больше всего жертв - в Малави, самой маленькой из трех стран и одной из самых бедных в мире. Власти этой страны сообщают о 438 погибших. Еще около 345 тысяч человек пострадали от проливных дождей, наводнений и оползней, которые принес с собой "Фредди". Десятки тысяч стали бездомными. На юге страны объявлен режим чрезвычайного положения.
В Мозамбике, по словам президента страны Фелипе Ньюси, из-за шторма погибло не менее 67 человек. Правительство Мадагаскара оценивает минимальное количество жертв в 17 человек.
Сформровавшийся над Индийским океаном тропический шторм "Фредди" обрушился 21 февраля сначала на Мадагаскар. Потом он переместился через пролив на континент, а затем "вернулся" на остров - чтобы 11 марта снова обрушиться на Мозамбик и Малави. Таким образом, он бушует уже более месяца, и, по данным Всемирной метеорологической организации, вероятно, станет самым продолжительным штормом за все время наблюдений. Циклоном он был объявлен еще 6 февраля.
Сезон циклонов в южной Африке начинается в январе и заканчивается в марте-апреле.
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