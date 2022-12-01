На юге Китая вспыхнули новые протесты против ковидных ограничений

В интернете появились кадры, на которых видно, как полицейские прячутся за пластиковыми щитами, пытаясь защититься от летящих в них бутылок и прочего мусора.

На другом видео видно, как людей уводят в наручниках.

В среду власти Гуанчжоу заявили, что ковидные ограничения в нескольких районах города будут ослаблены.

При этом в последние дни в стране зарегистрировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно сообщениям в социальных сетях, протесты прошли в районе Хайчжу в ночь со вторника на среду.

Один из жителей Гуанчжоу сообщил AFP, что видел, как около 100 полицейских прибыли в квартал Хоуцзяо в Хайчжу и арестовали по меньшей мере трех человек.

В начале ноября в Хайчжу уже проходили протесты против коронавирусных ограничений.

Новые волнения продолжают волну протестов, охвативших страну в выходные дни. Демонстрации начались в городе Урумчи в Синьцзяне после пожара в многоэтажном доме, в результате которого в четверг погибли 10 человек.

Многие жители посчитали, что гибели людей способствовали длительные ковидные ограничения, введенные в городе, хотя китайские власти не признают какой-либо связи между этими событиями.

Вслед за этим на улицы вышли жители Шанхая, Пекина и других крупных городов. Они требовали отмены политики "нулевого ковида", а в некоторых случаях — и отставки правительства и лично Си Цзиньпина.

Власти мобилизовали полицию, не дав протестам выйти из-под контроля.

После этого главное агентство безопасности страны призвало к подавлению "враждебных сил". Появились сообщения, что полиция разыскивала участников демонстраций и требовала от них подробных данных о том, как и где они провели день.

Во вторник один из чиновников министерства здравоохранения, отвечая на вопрос, планируется ли ослабление антиковидных мер в свете протестов, заявил, что Китай будет "дорабатывать и модифицировать" меры для контроля "негативного воздействия на средства людей к существованию".

Китай остается единственной крупной экономикой со строгой политикой "нулевого ковида", местные власти подавляют даже небольшие вспышки, закрывая на карантин целые города.

Хотя Китай разработал свои собственные вакцины против коронавируса, они не так хороши, как технологии, применяемые в других странах.

Две дозы вакцины Pfizer/BioNTech дают 90% защиты от тяжелого течения болезни или смерти от ковида, в то время китайская вакцина Sinovac — всего 70%.

Кроме того, уровень вакцинации населения остается сравнительно невысоким, очень мало привитых среди пожилых людей, чаще всего тяжело переносящих коронавирус, и очень мало "естественного иммунитета" у людей, перенесших инфекцию.

Это означает, что новые варианты ковида распространяются гораздо быстрее, чем вирус, появившийся три года назад, и Китай постоянно рискует столкнуться с новыми вариантами, завезенными из стран, где ограничения менее жесткие, и вирус более свободно циркулирует среди населения.